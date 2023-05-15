【夜期時段】即月期指最新報１９９３６點，跌２３點，低水３５點

《經濟通通訊社１５日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９９５３點，跌６點，低水１８
點，最新報１９９３６點，跌２３點，低水３５點，合約成交５７７張。
即月國指期貨在夜期時段開市報６７８４點，跌８點，高水４點，最新報６７８６點，跌６
點，高水６點，合約成交１４５張。
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