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15/05/2023 18:45

【互換通】彭博助力國際投資者完成「互換通」首日交易

　　《經濟通通訊社１５日專訊》「互換通」開啟首日，逾２０家境外機構投資者使用彭博「互
換通」解決方案與境內報價商順利達成「互換通」交易。彭博亞太區總裁李冰表示，彭博支持「
互換通」順利開通，再次印證彭博的科技實力將全球投資者與中國市場緊密聯繫起來。
　　中國銀行（香港）副總裁徐海峰表示，隨著人民幣市場的發展，境外投資者持有的人民幣債
券資產規模不斷擴大，境外投資者利用衍生品管理利率風險的需求也在日益增加。「互換通」的
推出是內地與香港金融市場互聯互通的又一重要里程碑，通過這項創新機制，境外投資者可以進
入內地衍生品市場，實現更好管理利率風險的目標。
　　匯豐資本市場及證券服務香港區主管石元良表示，「互換通」今天正式啟動，匯豐作為首批
報價商和清算代理行，很高興與彭博合作，利用其技術及交易方案，協助國際投資者透過「互換
通」參與中國境內衍生品市場。
　　國泰君安證券集團副總裁羅東原表示，隨著國泰君安證券不斷拓展國際業務，很高興能通過
「互換通」與投資者共同把握新的發展機遇。這一新的機制有望進一步提升人民幣資產的吸引力
，已獲得了全球金融市場的高度關注。
　　中信銀行金融市場部副總經理朱紅表示，「互換通」開啟了中國金融市場對外開放的新篇章
，有利於境內外參與機構業務拓展可持續發展，將為全球投資者提供參與中國經濟增長的新空間
，也為中國金融市場發展帶來新的機遇。
　　今日通過彭博「互換通」解決方案完成人民幣利率互換交易的境外投資者包括：中國銀行（
香港）、交通銀行香港分行、中信銀行（國際）、中國建設銀行（亞洲）、中國建設銀行香港分
行、中國光大銀行香港分行、中金國際、東衛資產管理私人有限公司、東方匯理銀行、香港上海
匯豐銀行、華泰金融控股（香港）、中國工商銀行（亞洲）、興業銀行香港分行以及渣打銀行（
香港）等。（ｂｉ）
　
　

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