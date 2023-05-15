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15/05/2023 19:10

《再戰明天》中國公布零售銷售等數據，百度公布業績

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國公布零售銷售等數據，及百度公布業績，料為周二（１６
日）市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，歐洲央行副總裁德金多斯出席歐盟經濟和金融委員會會議。周二本
港時間９：３０ａｍ，澳洲央行公布５月貨幣政策會議記錄。４：１５ｐｍ，歐洲央行管委暨愛
爾蘭央行總裁馬赫盧夫講話。晚上８：１５ｐｍ，克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特在一次活動
上發表講話。９：４５ｐｍ，歐洲央行監管委員會委員Ａｎｎｅｌｉ　Ｔｕｏｍｉｎｅｎ講話。
１０：００ｐｍ，美聯儲金融監管副主席巴爾出席眾議院金融服務委員會半年一次的監管聽證會

　
＊英國公布失業率，美國ＮＡＨＢ房屋市場指數＊
　
　　數據方面，周二本港時間１０：００ａｍ，中國公布４月工業生產，年率升幅料由３﹒９％
擴大至１０﹒８％，年初至今年率升幅料由３％擴大至４﹒９％；４月零售銷售年率升幅料由
１０﹒６％擴大至２２％，年初至今年率升幅料由５﹒８％擴大至８﹒２％；４月失業率料維持
於５﹒３％。本港時間２：００ｐｍ，英國公布４月失業率。本港時間５：００ｐｍ，歐元區公
布第一季國內生產總值，經季節調整季率料由下滑０﹒１％改善至升０﹒１％，經季節調整年率
升幅料由１﹒８％收窄至１﹒３％；３月貿易收支。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布４月零售
銷售，月率料由下滑０﹒６％改善至升０﹒８％。本港時間９：１５ｐｍ，美國公布４月產能利
用率，料由７９﹒８％降至７９﹒７％；４月工業生產月率料維持不變。本港時間
１０：００ｐｍ，美國公布５月ＮＡＨＢ房屋市場指數，料維持於４５。
　　在本港，明日公布業績的公司有：百度（０９８８８）等。（ｗａ）

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