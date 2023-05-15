【互換通】渣打：完成多筆以人民幣計價的利率互換產品交易

《經濟通通訊社１５日專訊》渣打（０２８８８）宣布，今天成功參與香港與內地利率互換

市場互聯互通合作（互換通）北向交易的啟動，包括投資並提供客戶結算及做市商服務，協助國

際投資者進入中國內地銀行間利率互換市場。

根據中國人民銀行的數據，截至２０２３年３月底，境外機構在中國銀行間債券市場的託管

餘額已經達到３﹒３萬億元人民幣。隨著境外投資者持債規模擴大、交易活躍度上升，其利用衍

生品管理利率風險的需求持續增加。

渣打香港及大灣區金融市場部主管曾繼志表示，該行一直大力支持內地開放金融市場，透過

香港成熟完善的金融平台，與國際市場接軌。該行今日透過「北向互換通」完成多筆以人民幣計

價的利率互換產品交易，促進內地衍生工具市場的發展，進一步推動人民幣國際化。該行的國際

機構投資者客戶對於「互換通」的啟動反應十分正面，他們對於透過「北向互換通」更有效地管

理持有內地債券的利率風險甚感興趣。

曾繼志相信，隨著國際投資者對內地債券和互換產品市場的認識日漸增加，「互換通」的額

度和合資格交易產品將逐步被擴闊，鞏固香港作為超級聯繫人的地位及促進內地金融市場的迅速

發展。（ａｃ）

