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即市新聞

15/05/2023 15:52

【虛擬保險】ＯｎｅＤｅｇｒｅｅ推出龜鳥保險，提供保費７折優惠

　　　《經濟通通訊社１５日專訊》虛擬保險公司ＯｎｅＤｅｇｒｅｅ宣布推出龜鳥保險，保險
涵蓋達６８種鳥類及５３種龜類，龜鳥保險投保年齡自１歲至１０歲以及終身續保。
　　由即日起至５月３１日期間，推出龜鳥保險保費七折優惠，經折扣後，原價為每年２９８８
元，現每年保費只需２０９２元，平均每月保費開支僅為１７４元，即可享每年診金賠償次數高
達２０次，範圍包括門診診金、住院及手術費用，賠償百分比達到５０％。
　
＊市場對龜鳥保險需求熱烈＊
　
　　ＯｎｅＤｅｇｒｅｅ於去年９月舉辦「龜、鳥保險．由你話事」全民投票，三星期內已達
５００人投票支持推出龜鳥保險產品，公司於去年１２月讓曾經投票的支持者率先投保，至試行
推出期間，輪候名單人數達近１４００人。自４月１８日公司起向公眾推出試業，以試業前同一
時段比較，龜鳥保險投保網頁大幅增長８﹒５倍流量，而投保量亦較試業前每月平均銷售超出
２﹒７倍，可見市場對龜鳥保險的需求熱切。
　　根據ＯｎｅＤｅｇｒｅｅ早前的調查結果，三成受訪主人表示每年均會帶其龜、鳥光顧獸醫
診所，近七成受訪者表示門診開支高達２０００元，亦有部份龜、鳥需曾住院長逾兩天，醫療費
用普遍達１萬元。（ｋｋ）
　
　

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