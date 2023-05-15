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即市新聞

15/05/2023 16:37

《小傳日記》ｉＰｈｏｎｅ　１５要延遲發布，秋天應該見得到？

　　《小傳日記》魚缸今日正式開通「北向互換通」，今朝孖屐反應就麻麻，但係到咗晏晝，上
交所主辦《滬市金融業專題座談會》之中嘅「在服務中國式現代化中促進金融業估值提升和高質
量發展」，睇到呢啲字眼就知同中特估有關，結果下晝內銀內險內券終於止跌回升，連帶魚缸氣
氛都單日急轉，一個下晝最多升成４００幾點！
　　神州市道轉好，不過唔知蘋果食唔食得切條水呢？今日就有傳ｉＰｈｏｎｅ　１５有可能要
延遲發布！原定ｉＰｈｏｎｅ　１５會係今年秋天發布，因為呢段時間蘋果出咗禁假令，全世界
都唔可以呢段時間放假，應該就係９月１５或之後半個月內。
　　而規格方面都有唔少升級，據講因為上次ｉＰｈｏｎｅ　１４細ｍｏｎ反應麻麻，所以今次
會直接全線用大ｍｏｎ，唔會再出ｍｉｎｉ。另外機身會設計得更加流線型，包括前直後彎，同
埋四隻角都會更加圓潤，仲有就係會全ｔｙｐｅ　Ｃ接口。
　　不過就有外國小道消息透露，蘋果生產期間所需嘅４８００萬像素堆疊式ＣＭＯＳ圖像感測
器有短缺，而呢樣係ｉＰｈｏｎｅ　１５後置相機鏡頭嘅核心零件，令到發布日期有可能要延遲
。有外媒就話，除咗鏡頭零件，１５　Ｐｒｏ包括嘅鈦合金邊框、１５　Ｐｒｏ　Ｍａｘ嘅潛望
鏡長焦鏡頭同固態按鈕都遇到阻滯。
　　不過有孖屐人士就預計，ｉＰｈｏｎｅ　１５最遲都一定可以趕及秋天上市，只係日子上會
遲少少。上次ｉＰｈｏｎｅ　１４銷情就好似麻麻，好多ｆａｎｓ都話愈來愈少驚喜，所以今次
ｉＰｈｏｎｅ　１５都好需要革新一吓。不過之前都傳有可能固態按鈕量產唔到，所以
ｉＰｈｏｎｅ　１５有可能要放棄呢個功能，唔知最後又會唔會有呢？請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

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