恒指全日高收３４３點報１９９７１，創科收升５％，騰訊漲４％

《經濟通通訊社１５日專訊》美國財長耶倫上周五（１２日）再次呼籲提高債務上限，加劇

華爾街投資者的擔憂，美股下跌。耶倫警告：「如果國會不這樣做，就會真的損害我們的信用評

級，因為我們將被迫違約某些債務，不管是國債還是應向社保金領取者支付的款項。」

上周五標普５００收跌６點；納指收跌４３點；道指收跌８點。銀行股走弱，西太平洋銀行

（ＰａｃＷｅｓｔ ）下跌３﹒０％，摩根大通跌１﹒４％。

港股先跌後升，恒指２００００關得而復失，全日收報１９９７１，升３４３點或

１﹒７５％，主板成交１０１６﹒２４億元。恒生中國企業指數報６７８０，升１１６點或

１﹒７５％。恒生科技指數報３９２５，升５１點或１﹒３３％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報３４１元，升１２﹒８元或３﹒９％，成交８０﹒２６億元；美

團收報１３６﹒３元，升４﹒５元或３﹒４１％，成交４４﹒６２億元；阿里巴巴－ＳＷ收報

８５﹒４５元，升０﹒８元或０﹒９４％，成交３５﹒２４億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。

創科實業（００６６９）收升５﹒０８％，報８２﹒７５元，該股成交約２０１萬股，涉資

１﹒６４億元，盤中高見８３元，最低見７８﹒５元；潤啤（００２９１）升４﹒６３％，收報

５６﹒５５元；中國平安（０２３１８）升３﹒８５％，收報５８﹒０５元；國壽

（０２６２８）升３﹒６８％，收報１５﹒２２元；華潤萬象生活（０１２０９）升３﹒６３％

，收報３８﹒５５元；信義光能（００９６８）升３﹒４１％，收報７﹒８８元。

另外，碧桂園（０２００７）逆市收跌４﹒２６％，報１﹒８元，該股成交約２﹒２９億股

，涉資４﹒１０億元，盤中高見１﹒８７元，最低見１﹒７４元；京東集團（０９６１８）跌

２﹒５６％，收報１４１﹒１元。（ｋｙ）

