【聚焦人幣】人幣中間價貶１７３點子，報６﹒９６５４

《經濟通通訊社１５日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９６５４，

較上個交易日跌１７３點子，創３月１０日以來新低，上個交易日報６﹒９４８１。

貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒９６５４ ＋１７３﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒５５８３ －２６７﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒１２９３ －３７９﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８８８０ ＋１６﹒９０

１英鎊╱人民幣 ８﹒６７０８ －２２８﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６２７９ －２８３﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３１２９ －６１５﹒００

１新加坡╱人民幣 ５﹒２０３３ －１５６﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒７５３３ －１９１﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１３７１ －１２５﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４３６ －１﹒４０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒０８９７ ＋２３８﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒７５５８ －５２﹒００

１人民幣╱韓元 １９２﹒２０００ ＋７６﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

