【聚焦人幣】人幣中間價貶１７３點子，報６﹒９６５４

《經濟通通訊社１５日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９６５４，
較上個交易日跌１７３點子，創３月１０日以來新低，上個交易日報６﹒９４８１。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１美元╱人民幣 ６﹒９６５４ ＋１７３﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒５５８３ －２６７﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒１２９３ －３７９﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８８８０ ＋１６﹒９０
１英鎊╱人民幣 ８﹒６７０８ －２２８﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒６２７９ －２８３﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒３１２９ －６１５﹒００
１新加坡╱人民幣 ５﹒２０３３ －１５６﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒７５３３ －１９１﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒１３７１ －１２５﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６４３６ －１﹒４０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒０８９７ ＋２３８﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒７５５８ －５２﹒００
１人民幣╱韓元 １９２﹒２０００ ＋７６﹒００
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多