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15/05/2023 09:20

【聚焦人幣】人幣中間價貶１７３點子，報６﹒９６５４

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９６５４，
較上個交易日跌１７３點子，創３月１０日以來新低，上個交易日報６﹒９４８１。
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒９６５４　＋１７３﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒５５８３　－２６７﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒１２９３　－３７９﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８８８０　　＋１６﹒９０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒６７０８　－２２８﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６２７９　－２８３﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３１２９　－６１５﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　５﹒２０３３　－１５６﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒７５３３　－１９１﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１３７１　－１２５﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４３６　　　－１﹒４０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒０８９７　＋２３８﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒７５５８　　－５２﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９２﹒２０００　　＋７６﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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