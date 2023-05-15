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15/05/2023 08:51

【大國博弈】拜登將出席Ｇ７峰會，聯合聲明擬聚焦中國經濟脅迫

　　《經濟通通訊社１５日專訊》七大工業國集團（Ｇ７）高峰會本周五至周日（５月１９至
２１日）在日本廣島舉行。據外媒報道指，Ｇ７領袖將在峰會期間發表聯合聲明，其中有一篇專
章專門列出對中國的疑慮，包括關注中國在海外使用經濟脅迫手段，及七國集團如何合力應對。
　　外電引述美國官員指，美國並不是要與中國經濟脫勾，而是要去除風險，又指每個Ｇ７成員
都在對華問題上，開闢自己的道路，但Ｇ７亦有一套原則，團結各國採取共同的對華方針。該官
員指出，Ｇ７還會有另一份「經濟安全聲明」，將闡述更多可用以對抗他國經濟脅迫的工具。上
述兩份聲明都將比先前任何Ｇ７聲明所提及的中國問題更將具體和詳盡。報道中特別指出，美國
總統拜登把中國視為主要的外交政策對象，竭盡努力避免日益升高的台海緊張情勢演變成武力衝
突。
　　Ｇ７會員國包括美國、加拿大、法國、德國、意大利、英國和日本，這些國家都與中國有密
切貿易往來。
　
＊拜登本周三啟程前往日本參加Ｇ７峰會＊
　
　　美國白宮公布，拜登周三（１７日）將啟程前往日本，出席峰會。發言人指，拜登將與七國
集團領導人討論一系列緊迫議題，包括堅定支持烏克蘭。拜登日前曾指避免債務違約是目前最重
要的事，如果有必要，會取消未來的外訪行程。（ｊｔ）

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