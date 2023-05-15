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15/05/2023 14:48

【互換通】互換通開市半小時，３７家機構參與，成交額超１８億元

　《經濟通通訊社１５日專訊》香港與內地利率互換市場的「北向互換通」今天正式啟動，中國
外匯交易中心數據顯示，開市半小時，超過３７家機構參與「互換通」交易，成交金額超過１８
億元人民幣。
　　「北向互換通」初期可交易品種為利率互換產品，報價、交易及結算幣種為人民幣，並設置
一定的交易清算限額。（ｃｔ）

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