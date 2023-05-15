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15/05/2023 09:28

【人行操作】人行超額平價續作１２５０億元ＭＬＦ，逆回購２０億

　　《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行公布，今日進行的２０億元（人民幣．下同）７天期
逆回購，中標利率持平２％。公開市場今日有４０億元逆回購到期，即今日淨回籠２０億元。
　　人行同日開展１２５０億元中期借貸便利（ＭＬＦ）操作，中標利率為２﹒７５％，ＭＬＦ
利率連續９個月不變。對沖１０００億元ＭＬＦ到期，ＭＬＦ連續６個月超額平價續作。
　
＊政策利率沒有下調＊
　
　　４月經濟數據顯示經濟狀態冷熱分化，進入５月以來，市場對降息的預期分化。中信證券研
報認為，周一是ＭＬＦ操作的時點，是人行推動政策利率下調的窗口期。如果關注經濟基本面偏
弱的環節，政策可能會考慮繼續加強支持實體經濟的力度，採取降息的操作。招聯金融首席研究
員董希淼認為，可適當調降政策利率，引導市場利率繼續下行，進一步穩定、激發居民和企業有
效融資需求。不過，有專家認為，從市場流動性情況看，當前降息的必要性和急迫性並不強。
　　今日的ＭＬＦ利率連續９個月不變，並不如市場冀盼。人行行長易綱在３月公開表示目前實
際利率的水平是比較合適，且如果ＭＬＦ利率下調，則ＬＰＲ利率和貸款利率大概率也要跟隨下
調，銀行息差會再次收窄，為銀行帶來壓力。（ｓｌ）

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