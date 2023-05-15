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15/05/2023 13:57

【數據前瞻】機構料內地４月工業、消費按年增速均創逾兩年新高

　　《經濟通通訊社１５日專訊》內地明天（１６日）公布４月工業增加值、投資和消費數據。
《路透》綜合近３０家機構預估中值顯示，受益於去年疫情管控下的低基數，４月工業規模以上
工業增加值預計同比增長反彈至１０﹒９％；社會消費品零售總額同比亦勁增２１％，料均將創
２０２１年３月以來最高，汽車、線下餐飲消費改善明顯。１－４月固定資產投資同比增速預計
略升至５﹒５％，因基建投資有望維持高增態勢、地產投資跌幅可能縮窄。
　　國泰君安證券宏觀團隊董琦等表示，４月以來經濟復甦動能進一步放緩，復工復產環比高點
已過。官方製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）生產指數環比繼續回落，高頻指標普遍走平或放緩
，低基數因素下預計４月工業增加值同比增長１１％；兩年平均增速３﹒８％，但低於３月兩年
平均４﹒４％。該團隊並稱，製造業投資在需求拖累下走弱，不過基建投資維持高增、地產投資
同比跌幅收窄，預計１－４月投資累計同比略升至５﹒３％。４月社零則受益於低基數支撐，同
比料增長２１﹒５％。
　　華創證券首席宏觀分析師張瑜指出，當下工業生產面臨的壓力是訂單不足、工業品價格下行
、去庫，４月工業依然偏弱。同時，從高頻讀數來看，４月固投或偏弱。她並認為，４月社零繼
續向上修復，環比或偏強，因為在促銷影響下，汽車零售略好於預期；五一出行、旅遊數據好於
預期，對社零中的餐飲、線下零售有帶動等。她預計，４月工業和社零同比分別為１１％、
２４﹒６％，１－４月固定資產投資累計增速為５﹒４％。
　　瑞銀證券首席中國經濟學家汪濤則預計，４月工業和社零同比分別為１０﹒８％和２０％；
前４個月整體投資則基本穩定於５％－５﹒５％之間。（ｓｌ）

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