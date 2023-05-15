【人行操作】分析：ＭＬＦ超額續作符預期，降息必要性不大

《經濟通通訊社１５日專訊》人行今日開展１２５０億元（人民幣．下同）中期借貸便利

（ＭＬＦ）操作，中標利率連續９個月不變，為２﹒７５％，市場降息預期落空；對沖１０００

億元ＭＬＦ到期，ＭＬＦ連續６個月超額平價續作。

中國銀行研究院研究員梁斯表示，５月以來，銀行間存款類金融機構７天期質押式回購

（ＤＲ００７）、銀行間市場７天回購利率（Ｒ００７）等貨幣市場關鍵利率已降至７天期逆回

購利率下方，市場不存在明顯的流動性需求壓力，且企業融資成本持續穩中有降，當前降息的必

須性不是很大。

他並指出，從４月金融數據看，企業對中長期資金需求仍然較強，因此本月超額續作ＭＬＦ符合

市場預期，而且有利於繼續提升金融機構中長期信貸投放能力，有效滿足企業資金需求。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華則表示，ＭＬＦ略微增量續作，釋放人行繼續實施穩

健略偏鬆政策，引導金融機構加大對小微企業等實體經濟薄弱環節、製造業等重點新興領域的支

持，為經濟復甦保駕護航，以穩定市場預期。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，４月新增貸款規模較第一季明顯下降，短期內信貸投放

節奏回調過程還會持續，信貸投放節奏放緩意味著銀行對ＭＬＦ操作需求減弱，這也是５月

ＭＬＦ加量規模繼續處於「地量」的直接原因。此外，近期市場利率下行較快，銀行等金融機構

可以通過其他渠道獲得廉價資金，無需人行通過ＭＬＦ操作大幅「補水」。在經濟回升勢頭已經

明朗的背景下，當前下調政策利率的必要性不高。



＊料５月ＬＰＲ保持不變，短期下行空間有限＊



另外，分析認為，在ＭＬＦ利率不變的背景下，預計５月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）也會

保持不變。上海證券固定收益首席分析師鄭嘉偉指出，在國內經濟出現復甦分化未明顯走弱背景

下，人行將重點採取結構性貨幣政策工具，本月ＬＰＲ報價大概率與上月持平，短期下行空間有

限，將助緩解商業銀行息差焦慮，維持金融和實體經濟良性循環。

王青亦認為，去年末商業銀行淨息差降至１﹒９１％，為有記錄以來最低。受此影響，儘管

近期部分銀行下調了存款利率，市場利率走低，銀行各類負債成本有所下降，但５月報價行主動

壓縮ＬＰＲ報價加點的動力仍然不足。（ｓｌ）

