【大國博弈】汪文斌：Ｇ７國家應促美國停止將世界分裂成兩大市場

《經濟通通訊社１５日專訊》七大工業國集團（Ｇ７）高峰會本周五至周日（５月１９至

２１日）在日本廣島舉行。外媒指Ｇ７領袖將在峰會期間發表聯合聲明，其中有一篇專章專門列

出對中國的疑慮，包括關注中國在海外使用經濟脅迫手段，及七國集團如何合力應對。

中國外交部發言人汪文斌表示，「說到『經濟脅迫』，這頂帽子美國戴最合適。作為上世紀

８０年代廣場協議的受害者，日方對此最應該有深切體會」。日本作為Ｇ７輪值主席國，不要為

虎作倀，不要做經濟脅迫的同謀和幫兇。

他指出，美國脅迫有關國家對中國大搞經濟「脫鈎」、科技封鎖，無理打壓中國企業，絕不

是公平競爭，而是嚴重違背市場經濟原則和世貿組織規則。如果七國集團國家真正關注經濟安全

的話，就應當要求美國立即停止以國家安全為名，行打壓遏制他國之實，停止濫施單邊霸凌行徑

，停止脅迫盟友搞排他性小圈子，停止擾亂全球產業鏈供應鏈安全穩定，停止將世界分裂成兩大

市場，兩套體系，「這是當前世界經濟面臨的首要威脅」。這些國家亦應當要求美國不得以不斷

提高債務上限的方式，解決國內債務違約問題，糾正激進調整貨幣政策的做法，不要將美國國內

的風險轉嫁給全世界，同時應當立即查明並嚴懲「北溪」管線爆炸案真兇，維護重要跨國基礎設

施安全。

他強調，中方敦促美日等這些國家，身為「富國俱樂部」成員，不能只從Ｇ７等少數國家利

益出發，損害國際社會絕大多數國家的利益，而應順應開放包容的時代大勢，多想想如何為世界

的和平穩定與發展做些實實在在的好事。（ｓｌ）

