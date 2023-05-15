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15/05/2023 15:51

【大國博弈】汪文斌：Ｇ７國家應促美國停止將世界分裂成兩大市場

　　《經濟通通訊社１５日專訊》七大工業國集團（Ｇ７）高峰會本周五至周日（５月１９至
２１日）在日本廣島舉行。外媒指Ｇ７領袖將在峰會期間發表聯合聲明，其中有一篇專章專門列
出對中國的疑慮，包括關注中國在海外使用經濟脅迫手段，及七國集團如何合力應對。　　　
　　中國外交部發言人汪文斌表示，「說到『經濟脅迫』，這頂帽子美國戴最合適。作為上世紀
８０年代廣場協議的受害者，日方對此最應該有深切體會」。日本作為Ｇ７輪值主席國，不要為
虎作倀，不要做經濟脅迫的同謀和幫兇。
　　他指出，美國脅迫有關國家對中國大搞經濟「脫鈎」、科技封鎖，無理打壓中國企業，絕不
是公平競爭，而是嚴重違背市場經濟原則和世貿組織規則。如果七國集團國家真正關注經濟安全
的話，就應當要求美國立即停止以國家安全為名，行打壓遏制他國之實，停止濫施單邊霸凌行徑
，停止脅迫盟友搞排他性小圈子，停止擾亂全球產業鏈供應鏈安全穩定，停止將世界分裂成兩大
市場，兩套體系，「這是當前世界經濟面臨的首要威脅」。這些國家亦應當要求美國不得以不斷
提高債務上限的方式，解決國內債務違約問題，糾正激進調整貨幣政策的做法，不要將美國國內
的風險轉嫁給全世界，同時應當立即查明並嚴懲「北溪」管線爆炸案真兇，維護重要跨國基礎設
施安全。
　　他強調，中方敦促美日等這些國家，身為「富國俱樂部」成員，不能只從Ｇ７等少數國家利
益出發，損害國際社會絕大多數國家的利益，而應順應開放包容的時代大勢，多想想如何為世界
的和平穩定與發展做些實實在在的好事。（ｓｌ）

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