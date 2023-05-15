【聚焦人幣】４月銀行結售匯順差５５億美元，外資連兩月買入證券

《經濟通通訊社１５日專訊》國家外匯管理局統計數據顯示，今年４月，銀行結匯

１２８６９億元人民幣，售匯１２４９３億元人民幣。１－４月，銀行累計結匯５０２３１億元

人民幣，累計售匯５０９１０億元人民幣。按美元計值，４月銀行結匯１８６９億美元，售匯

１８１５億美元。１－４月，銀行累計結匯７３２９億美元，累計售匯７４２７億美元。

４月銀行代客涉外收入３２５４８億元人民幣，對外付款３２６４５億元人民幣。１－４月

，銀行代客累計涉外收入１３４２１８億元人民幣，累計對外付款１３１９８６億元人民幣。按

美元計值，４月銀行代客涉外收入４７２７億美元，對外付款４７４１億美元。１－４月，銀行

代客累計涉外收入１９５７８億美元，累計對外付款１９２４９億美元。



＊４月結匯率７２％，售匯率７１％＊



國家外匯管理局表示，４月中國外匯市場運行平穩，境內外匯供求基本平，４月銀行結售匯

順差５５億美元；企業、個人等非銀行部門涉外收入與支出規模基本相當。４月結匯率（客戶向

銀行賣出外匯與客戶涉外外匯收入之比）為７２％，較今年首季月均值上升８個百分點；售匯率

（客戶從銀行買匯與客戶涉外外匯支出之比）為７１％，較今年首季月均值上升３個百分點。４

月企業等市場主體結售匯意願均有所上升，說明人民幣匯率預期平穩，外匯市場交易保持理性，

供求實現自主平衡。

此外，經常項下，跨境資金流動繼續發揮穩定外匯市場的基礎作用。４月貨物貿易跨境收支

順差２９３億美元，繼續保持較高水平；服務貿易跨境收支逆差６３億美元，與首季月均規模基

本持平，居民跨境旅行支出有序恢復，但仍低於疫情前水平。

資本項下，資金流動總體平穩有序。４月外商來華直接投資繼續保持淨流入，外資連續兩個

月淨買入境內證券，顯示中國經濟發展前景和人民幣資產價值進一步提升全球投資者信心；對外

直接投資和對外證券投資保持平穩有序。

該局認為，未來中國外匯市場平穩運行的基礎依然牢固。中國堅持穩中求進工作總基調，經

濟發展呈現回升向好態勢，市場預期明顯改善，經濟基本面對外匯市場的支撐作用增強。

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