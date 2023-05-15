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15/05/2023 13:45

【ＦＯＣＵＳ】土耳其泰國大選，「變革ＶＳ保守」之爭白熱

　　【ＦＯＣＵＳ】北約第二大軍事國－－土耳其、東盟第二大經濟體－－泰國，周日（１４日
）雙雙上演全國大選，牽動世界眼球，前者更被稱為「２０２３年全球最矚目選舉」。除了兩國
地緣政治能量、經濟體量實力不容小覷，更牽扯強勢執政２０年的埃爾多安，以及把持大權８年
的軍政府去留。
　
＊埃爾多安「土耳其世紀」＊
　
　　高企的通脹、暴貶的本幣、猖獗的腐敗、地震的傷痕，能否令權傾朝野２０年的土耳其總統
埃爾多安，頭上「埃皇」的王冠跌落？
　　看看其所在的正義發展黨（ＡＫＰ）總部外夜色中揮動的支持者旗海，加上土耳其最高選舉
委員會（ＹＳＫ）主席宣布其最新得票率４９﹒５％，答案是「未必」。由於埃爾多安和主要對
手、有「土耳其甘地」之稱的科勒齊達奧盧，首輪得票率均未過半，勝負恐要待２８日的第二輪
投票方見分曉。
　　何解近４４％的通脹（獨立研究機構ＥＮＡ　Ｇｒｕｐ測算實際通脹高逾１０５％），兌美
元兩年貶值四分三的里拉，未能改一眾農村、勞工、婦女、宗教保守派選民對埃爾多安的膜拜？
ＡＫＰ今次選舉口號「土耳其世紀（Ｃｅｎｔｕｒｙ　ｏｆ　Ｔｕｒｋｅｙ）」或能見端倪一二

　　俄烏戰爭令埃爾多安左右逢源，一邊向烏克蘭出售無人機，另一邊向俄羅斯出口必需品，更
因手握黑海咽喉要道博斯普魯斯海峽，在北約、俄烏糧食談判長袖善舞。
　
＊競爭對手出招爭取首投族＊
　
　　相比埃爾多安自稱「唯一可以在暴風雨天氣將船駛向安全港的人」，來自共和人民黨
（ＣＨＰ）的科勒齊達奧盧高喊「春天將至（ｓｐｒｉｎｇ　ｗｉｌｌ　ｃｏｍｅ）」，承諾會
降低生活成本，恢復議會制政府及央行獨立性，重啟土耳其加入歐盟談判，遵守對俄制裁及驅逐
敘利亞難民等，在城市、年輕人、自由派選民中廣受歡迎。
　　坊間測算，擁有８５００萬人口的土耳其，今次有５００萬－６００萬首投族將成影響結果
的關鍵。為了贏取支持，７４歲的科勒齊達奧盧多次公開稱，年輕人可以無所畏懼地批評自己。
　　無獨有偶，今次泰國大選同錄約３３０萬年輕首投族，令千禧一代和Ｚ世代在５２００萬登
記選民中佔比近半。這部分人群正正是自由主義前進黨（ＭＦＰ）的最大支持者。該黨４３歲、
擁有哈佛學位的黨魁皮塔（Ｐｉｔａ　Ｌｉｍｊａｒｏｅｎｒａｔ），主張改革、敦促修改「侮
辱皇室罪」及廢除強制徵兵等。
　
＊明年印美大選料登峰造極＊
　
　　第二大贏家是因貪腐指控下台的前總理他信創立的為泰黨（Ｐｈｅｕ　Ｔｈａｉ），因主張
廉價醫療、慷慨補貼等民粹政策，在農民工人階層備受歡迎。在下議院５００席位中分別取得
１５１席、１４１席的前進黨和為泰黨，有望組成聯合政府並取代軍方背景的現總理巴育。
　　盡管巴育所在的團結建國黨（Ｕｎｉｔｅｄ　Ｔｈａｉ　Ｎａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｙ）僅取
得３６席，但由於軍政府把持上議院，任何一方推舉的總理人選若想避免遭上議院否決，必須取
得下議院７５％以上席位（３７６席）。巴育早前就警告，政府更迭可能導致衝突。
　　無論埃爾多安能否連任，下屆泰國總理誰屬，兩場選舉都異曲同工折射「自由變革」與「保
守正統」之爭愈漸白熱化，而年輕人在政治版圖消長中日顯舉足輕重，此並可能在２０２４年的
印度大選、美國大選登峰造極。

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