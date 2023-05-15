【香港政情】公民黨下周六召特別大會表決清盤議案

《經濟通通訊社１５日專訊》公民黨主席梁家傑今日表示，將在下周六（２７日）舉行特別
會員大會，表決特別議案，將公民黨自動清盤及委任清盤人，形容清盤決定已經是「無彎轉」。
梁家傑指，召開會議只是走法律的必要程序，不會在會上再作討論，公民黨剩餘的資產將根
據規定全數捐出，黨內初步決定會捐給公益金，現時亦已經處理好少數仍在職的員工。（ｃｌ）
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