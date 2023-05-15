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即市新聞

15/05/2023 16:39

港燈：設備翻新調整失誤導致停電，最長停４８分鐘影響４﹒４萬人

　　《經濟通通訊社１５日專訊》機電工程署今日收到香港電燈公司就４月１９日港島部分地區
供電事故提交的調查報告，現正審視內容。港燈下午召開記者會，港燈營運董事鄭祖瀛表示，經
詳細調查後，發現當日凌晨零時４５分，數碼港電力開關站有設備翻新，後備電纜不慎通電，引
發一連串反應。他向４﹒４萬名受影響客戶致歉。
　　鄭祖瀛指，當日凌晨零時４９分開始停電，至１時３７分恢復所有客戶電力供應，停電時間
介乎３３至４８分鐘，少於１小時。他提到這是港燈近３０年來首次電力中斷事故，形容極之罕
見，會汲取教訓，提升表現。
　
＊後備電纜「不慎通電」發生短路＊
　
　　港燈輸配電科總經理葉崇泰表示，維修工程期間，由於當時一條後備電纜「不慎通電」發生
短路，導致整個系統電壓驟降，並影響南丫發電廠的發電機，部分客戶凌晨零時４９分開始停電
，至凌晨１時２２分開始恢復供電（即停電３３分鐘後）。而整個緊急補救工序於凌晨１時３７
分完成。
　　港燈解釋，涉事後備電纜屬於一條不在系統內使用的「後備電纜」，並沒有配置獨立的保護
裝置，涉事現場工程師有按程序檢視現場情況，惟標示被遮蓋，而完成工序後沒有覆查機制，即
沒有其他工程師監督，終致事故發生。
　
＊全面檢視供電系統，制定改善措施＊
　
　　港燈希望可於今次調查之中找出「後備電纜」沒有顯示在涉事電路圖的原因，並正就供電系
統作全面檢視，制定一系列改善措施，避免同類事件再發生。
　　今次停電事件影響南區鴨脷洲、田灣、東區杏花邨、太古和筲箕灣、灣仔摩理臣山和摩頓台
以及中區薄扶林一帶等多處，緊急處理後於凌晨１時３７分已經全面恢復正常供電。
　
＊政府聯同獨立第三方專家審視報告＊
　
　　政府表示，機電署中午收到港燈的調查報告，正聯同獨立第三方專家仔細審視報告，評估事
故原因是否理據充分及改善措施是否適切，在有需要時，會要求港燈釐清報告內容和提供進一步
資料。（ｃｌ）

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