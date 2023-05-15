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15/05/2023 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流出５﹒８５億元，買中芯沽中移動

　　《經濟通通訊社１５日專訊》上周五（１２日）恒指高開１０７點，報１９８５０點。最高
升１０９點報１９８５３點，最低跌１４７點報１９５９６點。恒指收報１９６２７點，跌
１１６點或０﹒５９％。
　　北水全日淨流出５﹒８５億元，上日淨流入２１﹒０５億元。北水淨買入最多的個股依次是
中芯國際（００９８１）、中國海洋石油（００８８３）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最
多的依次是中國移動（００９４１）、農業銀行（０１２８８）、香港交易所（００３８８）。
　　主板成交１０２７﹒７３億元增加５﹒９％。其中港股通成交２４９﹒３億元，佔總成交
２４﹒３％。
　
　　中芯國際升０﹒２５％報２０﹒２元，北水淨買入２﹒８億元；中國海洋石油跌１﹒５６％
報１２﹒６２元，北水淨買入２﹒８億元；騰訊控股升０﹒５５％報３２８﹒２元，北水淨買入
２﹒３億元。
　　中國移動跌１﹒６４％報６６元，北水淨賣出４億元；農業銀行跌１﹒９２％報３﹒０７元
，北水淨賣出１﹒９億元；香港交易所跌０﹒９％報３０９﹒６元，北水淨賣出１﹒８億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯國際　　　　　（００９８１）　　　　　　２﹒８５
　　中國海洋石油　　　（００８８３）　　　　　　２﹒８５
　　騰訊控股　　　　　（００７００）　　　　　　２﹒３５
　　中國石油化工股份　（００３８６）　　　　　　０﹒９７
　　信達生物　　　　　（０１８０１）　　　　　　０﹒４３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國移動　　（００９４１）　　　　　－３﹒９６
　　農業銀行　　（０１２８８）　　　　　－１﹒８９
　　香港交易所　（００３８８）　　　　　－１﹒７９
　　建設銀行　　（００９３９）　　　　　－１﹒７６
　　工商銀行　　（０１３９８）　　　　　－１﹒６５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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