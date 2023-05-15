【北水炒Ｄ乜】淨流出５﹒８５億元，買中芯沽中移動

《經濟通通訊社１５日專訊》上周五（１２日）恒指高開１０７點，報１９８５０點。最高

升１０９點報１９８５３點，最低跌１４７點報１９５９６點。恒指收報１９６２７點，跌

１１６點或０﹒５９％。

北水全日淨流出５﹒８５億元，上日淨流入２１﹒０５億元。北水淨買入最多的個股依次是

中芯國際（００９８１）、中國海洋石油（００８８３）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最

多的依次是中國移動（００９４１）、農業銀行（０１２８８）、香港交易所（００３８８）。

主板成交１０２７﹒７３億元增加５﹒９％。其中港股通成交２４９﹒３億元，佔總成交

２４﹒３％。



中芯國際升０﹒２５％報２０﹒２元，北水淨買入２﹒８億元；中國海洋石油跌１﹒５６％

報１２﹒６２元，北水淨買入２﹒８億元；騰訊控股升０﹒５５％報３２８﹒２元，北水淨買入

２﹒３億元。

中國移動跌１﹒６４％報６６元，北水淨賣出４億元；農業銀行跌１﹒９２％報３﹒０７元

，北水淨賣出１﹒９億元；香港交易所跌０﹒９％報３０９﹒６元，北水淨賣出１﹒８億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中芯國際 （００９８１） ２﹒８５

中國海洋石油 （００８８３） ２﹒８５

騰訊控股 （００７００） ２﹒３５

中國石油化工股份 （００３８６） ０﹒９７

信達生物 （０１８０１） ０﹒４３

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國移動 （００９４１） －３﹒９６

農業銀行 （０１２８８） －１﹒８９

香港交易所 （００３８８） －１﹒７９

建設銀行 （００９３９） －１﹒７６

工商銀行 （０１３９８） －１﹒６５

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