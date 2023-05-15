【北水炒Ｄ乜】淨流出５﹒８５億元，買中芯沽中移動

《經濟通通訊社１５日專訊》上周五（１２日）恒指高開１０７點，報１９８５０點。最高
升１０９點報１９８５３點，最低跌１４７點報１９５９６點。恒指收報１９６２７點，跌
１１６點或０﹒５９％。
北水全日淨流出５﹒８５億元，上日淨流入２１﹒０５億元。北水淨買入最多的個股依次是
中芯國際（００９８１）、中國海洋石油（００８８３）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最
多的依次是中國移動（００９４１）、農業銀行（０１２８８）、香港交易所（００３８８）。
主板成交１０２７﹒７３億元增加５﹒９％。其中港股通成交２４９﹒３億元，佔總成交
２４﹒３％。
中芯國際升０﹒２５％報２０﹒２元，北水淨買入２﹒８億元；中國海洋石油跌１﹒５６％
報１２﹒６２元，北水淨買入２﹒８億元；騰訊控股升０﹒５５％報３２８﹒２元，北水淨買入
２﹒３億元。
中國移動跌１﹒６４％報６６元，北水淨賣出４億元；農業銀行跌１﹒９２％報３﹒０７元
，北水淨賣出１﹒９億元；香港交易所跌０﹒９％報３０９﹒６元，北水淨賣出１﹒８億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中芯國際 （００９８１） ２﹒８５
中國海洋石油 （００８８３） ２﹒８５
騰訊控股 （００７００） ２﹒３５
中國石油化工股份 （００３８６） ０﹒９７
信達生物 （０１８０１） ０﹒４３
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中國移動 （００９４１） －３﹒９６
農業銀行 （０１２８８） －１﹒８９
香港交易所 （００３８８） －１﹒７９
建設銀行 （００９３９） －１﹒７６
工商銀行 （０１３９８） －１﹒６５
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