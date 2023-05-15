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即市新聞

15/05/2023 19:04

《日入而息》北向互換通今啟動，澳博首季虧損收窄至８﹒７億元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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李家超稱互換通將與債券通產生協同效應；潘功勝稱互換通體現中央高度重視鞏固香港金融中心
地位；王靈桂稱鞏固提升港國際金融中心地位事關國家發展大局　　　　　　　　　　　　　　
金管局表示北向互換通今啟動，將按市場發展提升操作安排；歐冠昇稱互換通南向通推出需時，
雙櫃台莊家制數周內推；證監會梁鳳儀稱期待將來互換通推展到南向通以及更多衍生產品　　　
滙豐為境外及香港機構投資者完成首批「互換通」交易；中銀香港（０２３８８）完成首批多筆
「北向互換通」交易；渣打表示完成多筆以人民幣計價的利率互換產品交易；國泰君安國際完成
首批共１億人幣互換通交易；花旗中國完成首筆北向互換通交易　　　　　　　　　　　　　　
滙控（００００５）亞洲業務有形股東回報中期目標約１５％；滙豐保險已投資２０００萬美元
科技升級，理賠時間縮短至５分鐘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
澳博（００８８０）首季虧損收窄至８﹒６９億元，博彩淨收益升近六成　　　　　　　　　　
中電（００００２）首季香港售電量按年升２﹒６％，派第一期中期息０﹒６３元　　　　　　
金管局指首季信用卡應收帳款跌１﹒８％，撇帳率微升至０﹒４％　　　　　　　　　　　　　
證監會歡迎程蘋獲任命為法律服務部執行董事；程蘋出任證監會法律服務部執行董事，任期三年
港燈指設備翻新調整失誤導致停電，最長停４８分鐘影響４﹒４萬人　　　　　　　　　　　　
香港迪士尼全年虧損收窄至２１億元連蝕８年，入場人次增２２％；香港迪士尼指五一假期內地
遊客量已恢復至２０１９年水平　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行超額平價續作１２５０億元ＭＬＦ，逆回購２０億；中國經濟料持續整體好轉，次季增速明
顯回升　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
拜登擬周二與眾院議長麥卡錫談債限，有信心打破僵局；拜登認債限僵局仍未突破，耶倫兩周內
公布違約時間表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指全日高收３４３點報１９９７１，創科收升５％，騰訊漲４％
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　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　金融股猛漲護盤，滬綜指收升１﹒１７％重返三千三
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　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　美匯在１０１築底成功並沖破５０天線　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０８６７╱７１，日圓最新報１３６﹒３０╱３１
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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香港迪士尼全年虧損收窄至２１億元連蝕８年，入場人次增２２％　　　　　　　　　　　　　
敏華控股（０１９９９）全年少賺１５％至１９﹒１億元，派息１０仙＇料內地銷售按年好轉，
淨開店８００－１０００家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
駿高控股（０８０３５）首季盈轉虧４６９萬元，不派息　　　　　　　　　　　　　　　　　
聚利寶控股（０８５２７）首季虧損降至４８萬坡元，不派息　　　　　　　　　　　　　　　
高奧士國際（０８０４２）首季盈轉虧７２萬元，不派息　　　　　　　　　　　　　　　　　
中食民安（０８２８３）首季純利升４８％至４４萬坡元，不派息　　　　　　　　　　　　　
ＷＭＣＨ（０８２０８）首季虧損擴至１０２萬坡元，不派息　　　　　　　　　　　　　　　
積木集團（０８１８７）首季虧損擴至１８１萬元，不派息　　　　　　　　　　　　　　　　
陸慶娛樂（０８０５２）首季虧損降至４３萬元，不派息　　　　　　　　　　　　　　　　　
亞洲先鋒娛樂（０８４００）首季虧損降至３７７萬元，不派息　　　　　　　　　　　　　　
智易控股（０８１００）首季純利升２﹒７倍至２１７萬元，不派息　　　　　　　　　　　　
脈資資源（０８１８６）首季虧損降至５３萬元，不派息　　　　　　　　　　　　　　　　　
中電（００００２）首季香港售電量按年升２﹒６％，派第一期中期息０﹒６３元　　　　　　
德寶集團控股（０８４３６）首季虧損擴大至３９５萬元，不派息　　　　　　　　　　　　　
盛良物流（０８２９２）首季虧損擴至２５３萬令吉，不派息　　　　　　　　　　　　　　　
ＰＡＣＩＦＩＣ　ＬＥＧＥＮＤ（０８５４７）首季虧損降至４９９萬元，不派息　　　　　　
萬星控股（０８０９３）首三季虧損降至２０７９萬元，不派息　　　　　　　　　　　　　　
新華匯富金融（００１８８）首九月虧損擴大至５３００萬元　　　　　　　　　　　　　　　
中國煤層氣（０８２７０）首季虧損降至９９萬人幣，不派息　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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傳古瑞瓦特ＩＰＯ開始路演，集資最少２３﹒５億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＯｎｅＤｅｇｒｅｅ推出龜鳥保險，提供保費７折優惠　　　　　　　　　　　　　　　　　　
阿里（０９９８８）達摩院自動駕駛團隊併入菜鳥，轉入場景落地實戰；阿里雲強化全球合作夥
伴生態系統，推出ＩＳＶ加速等計劃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＶｉｎＦａｓｔ與黑桃ＳＰＡＣ合併後將於美國上市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
滙控（００００５）亞洲業務有形股東回報中期目標約１５％；滙豐保險已投資２０００萬美元
科技升級，理賠時間縮短至５分鐘；滙豐為境外及香港機構投資者完成首批「互換通」交易　　
新地（０００１６）大埔白石角項目第２Ｂ期周四次輪推售２０５伙；一田購物優惠日料營業額
按年升１－２％，下半年零售展望審慎樂觀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
譚仔（０２２１７）國際控股股東Ｔｏｒｉｄｏｌｌ日本海外分部業務溢利升２５％；今年目標
新開５０間分店，不排除加價　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
標普表示長實（０１１１３）收購英國ＲＥＩＴ能提供穩定經常性現金流　　　　　　　　　　
米技國際（０１７１５）今早停牌以待刊發有關配售股份的補充公告　　　　　　　　　　　　
和記電訊與香港寬頻（０１３１０）擴大合作，延伸至企業５Ｇ市場　　　　　　　　　　　　
港燈（０２６３８）設備翻新調整失誤導致停電，最長停４８分鐘影響４﹒４萬人　　　　　　
中電（００００２）委任王曉軍為獨立非執董　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　中冶（０１６１８）首４個月新簽合同額按年增３﹒８％　　　　　　
　　中國人保（０１３３９）首４個月保費收入按年增７﹒３％　　　　　
　　太保（００９６６）附屬首四個月原保險保費收入按年升４﹒３％　　
　　新華保險（０１３３６）首四月累計原保險保費收入按年跌０﹒４６％
　　首程控股（００６９７）首季純利升１﹒９％至１﹒１億元　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　中國罕王（０３７８８）根據受限制股份獎勵計劃購買合共３０萬股　
　　紫金礦業（０２８９９）控股子公司外協單位發生安全事故，６人失聯
　　魯大師（０３６０１）認購２５００萬人幣結構性存款產品　　　　　
　　美的置業（０３９９０）向受託人配發及發行共５３﹒８５萬股新股份
　　三一國際（００６３１）首季純利按年增４６％至６﹒５億元人民幣　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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分析指ＭＬＦ超額續作符預期，降息必要性不大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
皇家加勒比遊輪「海洋光譜號」將於明年４月回歸上海　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新加坡副總理黃循財在上海與螞蟻集團高管會面　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上交所將召開座談會，討論促進金融業估值提升　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海警方偵破全國首例網絡「打賞」洗錢案，涉近億元；上海深化與特斯拉合作，推動自動駕駛
、機器人等布局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國務院任免國家工作人員，叢亮出任發改委副主任　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
公安部去年破獲經濟犯罪案７﹒４萬宗，挽損２３６億　　　　　　　　　　　　　　　　　　
廣東前４月進出口降近１％，電動載人汽車出口超９倍　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中證監削減今年員工福利支出預算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上交所啟動科創５０ＥＴＦ期權新產品上市相關工作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北上廣深去年常住人口齊跌，疫情下返鄉為原因之一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行超額平價續作１２５０億元ＭＬＦ，逆回購２０億；中國經濟料持續整體好轉，次季增速明
顯回升　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳４００溫州旅客滯留意大利不回，意使館否認停團簽　　　　　　　　　　　　　　　　　　
多家券商集體轉讓中證報價股權，或為統一要求　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中宣部副部長曹淑敏任國家廣播電視總局局長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
民生銀行前副行長邢本秀涉嚴重違紀違法受查　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
網信辦清理短視頻等平台違規採編、假新聞假主播　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
廣東電力供應趨緊，福建跨省送電４﹒５６億千瓦時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國與菲律賓下月２日起實施ＲＣＥＰ關稅減讓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
分析指ＭＬＦ超額續作符預期，降息必要性不大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新加坡副總理黃循財在上海與螞蟻集團高管會面　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
穆迪將中國房地產行業展望從「負面」調高為「穩定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
農行浙江分行副行長呂曉東涉嚴重違紀違法，自首受查　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中證協修訂券商債券業務執業質量評價辦法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收跌０﹒２％，傳蘋果對台積電需求維持去年高檔
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　　　　　　　　《國際要聞》　
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　　七國集團財長會議同意增加對烏克蘭援助　
　　沖繩女子疑帶爆炸物接近美國總領事館被捕
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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拜登擬周二與眾院議長麥卡錫談債限，有信心打破僵局；拜登認債限僵局仍未突破，耶倫兩周內
公布違約時間表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美國會預算辦公室表示今年聯邦財赤１﹒５４萬億美元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
經濟在衰退邊緣徘徊，美企面臨７年來最長利潤滑坡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　汪文斌稱Ｇ７國家應促美國停止將世界分裂成兩大市場
　　美國對華鷹派副國務卿舍曼下月底退休　　　　　　　
　　外交部表示歐盟對華「三重定位」自相矛盾　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　《互換通》　
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中銀香港（０２３８８）完成首批多筆「北向互換通」交易　　　　　　　　　　　　　　　　
互換通開市半小時，３７家機構參與，成交額超１８億元　　　　　　　　　　　　　　　　　
國泰君安國際完成首批共１億人幣互換通交易　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
年利達就設立「互換通」機制向港交所提供法律服務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李家超稱互換通將與債券通產生協同效應　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
梁鳳儀稱期待將來互換通推展到南向通以及更多衍生產品　　　　　　　　　　　　　　　　　
歐冠昇稱互換通南向通推出需時，雙櫃台莊家制數周內推　　　　　　　　　　　　　　　　　
渣打表示完成多筆以人民幣計價的利率互換產品交易　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金管局表示北向互換通今啟動，將按市場發展提升操作安排；首季信用卡應收帳款跌１﹒８％，
撇帳率微升至０﹒４％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
潘功勝稱互換通體現中央高度重視鞏固香港金融中心地位　　　　　　　　　　　　　　　　　
王靈桂稱鞏固提升港國際金融中心地位事關國家發展大局　　　　　　　　　　　　　　　　　
花旗中國完成首筆北向互換通交易　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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深股通額度全日用３５億元，外資連續七日淨流入；滬股通額度全日用２７億元，外資淨流入近
４１億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
世邦魏理仕稱住宅交投反彈後萎縮，料短期價量續調整　　　　　　　　　　　　　　　　　　
天雨加新盤搶客，十大屋苑周末僅錄６宗成交　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港銀按揭貸款業務競爭激烈，現金回贈創逾１７年新高　　　　　　　　　　　　　　　　　　
鄧家彪稱勞工界對是否取消專項儲蓄戶口持開放態度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
政府今推貿易單一窗口第二階段服務，涵蓋１４類文件　　　　　　　　　　　　　　　　　　
旅發局表示４月訪港人次２８９萬，按月增加約１８％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港府就區議會改革舉行簡介會，有與會者憂參選門檻高　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳內地企業２千人旅行團明日訪港，不到土瓜灣用膳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
香港貿發局和鄧白氏（香港）訂立新ＥＳＧ合作關係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
銀行高息短存搶資金，工銀亞洲一周港元定存高達８厘　　　　　　　　　　　　　　　　　　
７８歲香港男子梁成運間諜罪成，蘇州中級法院判終身監禁　　　　　　　　　　　　　　　　
城門隧道和獅子山隧道分別於本月２１日及２８日起實施「易通行」　　　　　　　　　　　　
專家指免疫力低者感染新冠後病情或較嚴重，呼籲防疫不能鬆懈　　　　　　　　　　　　　　
恒指公司推出汽車主題、創新藥及地產物管指數　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
投資基金公會等機構促請當局保留Ｈ股類別股東會　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
機電署中午收到港燈就港島部分地區供電事故提交的調查報告　　　　　　　　　　　　　　　
高力表示內地企業落戶長江集團中心二期，為首宗租賃成交　　　　　　　　　　　　　　　　
運輸署研究收緊高齡職業司機體檢，業界擔心年長司機離職　　　　　　　　　　　　　　　　
證監會歡迎程蘋獲任命為法律服務部執行董事；程蘋出任證監會法律服務部執行董事，任期三年
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