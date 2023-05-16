《國金頭條》拜登與共和黨債限談判在即，投資者審慎觀望美股微漲

《經濟通通訊社１６日專訊》美國總統拜登與共和黨眾議院議長麥卡錫將於美東時間周二下

午３點，就債務上限問題舉行談判。投資者審慎期望雙方能打破僵局，美股周一（１５日）小幅

上漲，道指停止連續５個交易日的跌勢。

道指漲４７﹒９８點，或０﹒１％，報３３３４８﹒６點。標普５００漲１２﹒２點，或

０﹒３％，報４１３６﹒２８點。納指漲８０﹒４７點，或０﹒７％，報１２３６５﹒２１點。

分析指，隨著市場繼續消化上市公司財報、一系列經濟數據、以及華府政客就債務上限的相

互指責，令投資者對市場方向缺乏信心。債務違約或許不會發生，但持久的辯論或意料之外的事

態發展，都可能引發更大的市場波動。



＊美匯指數自５周高位回落＊



美匯指數自５周高位回落，紐約尾盤跌０﹒２５％，至１０２﹒４３。美元兌日圓上漲

０﹒２％，至１３６﹒０３。英鎊兌美元上漲０﹒６％，至１﹒２５３。歐元兌美元上漲

０﹒３％，至１﹒０８７６。

黃金期貨收高，紐約期金漲２﹒９美元，報每盎司２０２２﹒７美元。連跌４周之後，原油

穩定於每桶７１美元附近，不過債限談判令市場總體出現避險情緒，抑制了油價的反彈勢頭。紐

約期油漲１﹒０７美元，報每桶７１﹒１１美元。布蘭特期油漲１﹒０６美元，至每桶

７５﹒２３美元。（ｊｆ）

