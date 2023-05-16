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16/05/2023 07:50

《國金頭條》拜登與共和黨債限談判在即，投資者審慎觀望美股微漲

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美國總統拜登與共和黨眾議院議長麥卡錫將於美東時間周二下
午３點，就債務上限問題舉行談判。投資者審慎期望雙方能打破僵局，美股周一（１５日）小幅
上漲，道指停止連續５個交易日的跌勢。
　　道指漲４７﹒９８點，或０﹒１％，報３３３４８﹒６點。標普５００漲１２﹒２點，或
０﹒３％，報４１３６﹒２８點。納指漲８０﹒４７點，或０﹒７％，報１２３６５﹒２１點。
　　分析指，隨著市場繼續消化上市公司財報、一系列經濟數據、以及華府政客就債務上限的相
互指責，令投資者對市場方向缺乏信心。債務違約或許不會發生，但持久的辯論或意料之外的事
態發展，都可能引發更大的市場波動。
　
＊美匯指數自５周高位回落＊
　
　　美匯指數自５周高位回落，紐約尾盤跌０﹒２５％，至１０２﹒４３。美元兌日圓上漲
０﹒２％，至１３６﹒０３。英鎊兌美元上漲０﹒６％，至１﹒２５３。歐元兌美元上漲
０﹒３％，至１﹒０８７６。
　　黃金期貨收高，紐約期金漲２﹒９美元，報每盎司２０２２﹒７美元。連跌４周之後，原油
穩定於每桶７１美元附近，不過債限談判令市場總體出現避險情緒，抑制了油價的反彈勢頭。紐
約期油漲１﹒０７美元，報每桶７１﹒１１美元。布蘭特期油漲１﹒０６美元，至每桶
７５﹒２３美元。（ｊｆ）

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