恒指半日升７８點報２００４９，信義光能升６％，碧桂園跌３％

《經濟通通訊社１６日專訊》美國總統拜登與共和黨眾議院議長麥卡錫將於美東時間周二下

午３點，就債務上限問題舉行談判。投資者期望雙方能打破僵局，美股周一（１５日）小幅上漲

，道指收漲４７點；標普５００收升１２點；納指收市上揚８０點。

分析指，隨著市場繼續消化上市公司財報、一系列經濟數據、以及華府政客就債務上限的相

互指責，令市場缺乏方向。債務違約或許不會發生，但持久的辯論或意外的事態發展，都可能引

發更大的市場波動。

港股上揚，恒生指數半日收報２００４９，升７８點或０﹒３９％，主板成交４１１﹒９５

億元。恒生中國企業指數報６８１０，升３０點或０﹒４５％。恒生科技指數報３９７４，升

４９點或１﹒２５％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及建設銀行

（００９３９）；騰訊控股收報３４４﹒８元，升３﹒８元或１﹒１１％，成交２３﹒２３億元

；美團收報１３８﹒７元，升２﹒４元或１﹒７６％，成交１５﹒０４億元；建設銀行收報

５﹒３７元，跌０﹒０２元或０﹒３７％，成交１０﹒８９億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、美團及建設銀行。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；阿里巴巴－ＳＷ收報８６﹒２元，升０﹒７５元或０﹒８８％，成交

１０﹒４６億元。

信義光能（００９６８）升５﹒９６％，報８﹒３５元，該股成交約９７０萬股，涉資

７９６４萬元，盤中高見８﹒３８元，最低見７﹒９４元；京東集團（０９６１８）升

４﹒１８％，報１４７元；百度（０９８８８）升３﹒４７％，報１２５﹒１元；新奧能源

（０２６８８）升２﹒６８％，報１１５﹒１元。

另外，碧桂園（０２００７）逆市跌３﹒３３％，報１﹒７４元，該股成交約７３９２萬股

，涉資１﹒３０億元，盤中高見１﹒８３元，最低見１﹒７３元；康師傅控股（００３２２）跌

２﹒１３％，報１２﹒８８元。（ｋｙ）

