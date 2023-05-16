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16/05/2023 08:55

【虛幣世界】加密貨幣走勢轉弱，交易量成關注點

　　《經濟通通訊社１６日專訊》加密貨幣走勢轉弱，其中比特幣（ＢＴＣ）和以太幣
（ＥＴＨ）的價格均低於其２０日移動平均線，市場分析師小格倫。威廉姆斯（Ｇｌｅｎｎ　
Ｗｉｌｌｉａｍｓ　Ｊｒ﹒）分析指，交易量將是值得關注的關鍵，因為它們可能會放大或減弱
任何方向性走勢背後的情緒。
　　另外，在傳統金融領域，由於交易員試正在觀望，就避免聯邦政府違約的計劃達成一致的可
能性，消息指財政部的債務已接近官方上限，因此股市走勢平淡。而加密貨幣交易所
Ｂｉｎａｎｃｅ宣布將停止在加拿大的運營，理由是監管環境充滿挑戰，同樣影響交易員情緒。
　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報２７１９８﹒４２元（美元．下同），升０﹒１３％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１８１５﹒５８元，跌０﹒０３５％；艾達幣報
０﹒３６６６元，跌０﹒０８％；瑞波幣報０﹒４２５８元，跌０﹒３５％。（ｕｌ）
　
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