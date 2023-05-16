《異動股》京東高開逾４％領升科技股，隔晚中概股跑贏美股大市

《經濟通通訊社１６日專訊》京東集團（０９６１８）現價升４﹒１８％為開市最大升幅藍

籌，報１４７元，該股成交約５２萬股，涉資７５４６萬元。

受上交所舉辦有關「中特估」座談會帶動，隔晚中概股走勢強勁，大幅跑贏美股大市。港股

今早開市，全線中資科技股高開；阿里（０９９８８）升１﹒５８％，報８６﹒８元；百度

（０９８８８）升３﹒０６％，報１２４﹒６元；網易（０９９９９）升１﹒８２％，報１４０

元；攜程（０９９６１）升１﹒５９％，報２６７﹒６元；騰訊（００７００）升２﹒０５％，

報３４８元；美團（０３６９０）升１﹒９１％，報１３８﹒９元。

現時，恒生指數報２０１８３，升２１２點或升１﹒０６％，主板成交１５﹒８９億元。國

企指數報６８５２，升７２點或升１﹒０７％。恒生科技指數報３９９０，升６５點或升

１﹒６６％。

即月期指新報２０１３４，升１７５點，低水４９點。即月國指期貨報６８５６，升６４點

，高水４點。即月科指期貨新報３９９３，升５７點，高水２５點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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京東集團（０９６１８） １４７﹒００元 升４﹒１８％

百度（０９８８８） １２４﹒６０元 升３﹒０６％

阿里（０９９８８） ８６﹒８０元 升１﹒５８％

網易（０９９９９） １４０﹒００元 升１﹒８２％

嗶哩嗶哩（０９６２６） １５３﹒１０元 升４﹒６５％

攜程（０９９６１） ２６７﹒６０元 升１﹒５９％

騰訊（００７００） ３４８﹒００元 升２﹒０５％

美團（０３６９０） １３８﹒９０元 升１﹒９１％

快手（０１０２４） ５３﹒４０元 升１﹒４２％

小米（０１８１０） １１﹒２０元 升０﹒７２％

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（ｈｃ）

