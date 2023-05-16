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16/05/2023 09:26

《異動股》京東高開逾４％領升科技股，隔晚中概股跑贏美股大市

　　《經濟通通訊社１６日專訊》京東集團（０９６１８）現價升４﹒１８％為開市最大升幅藍
籌，報１４７元，該股成交約５２萬股，涉資７５４６萬元。
　　受上交所舉辦有關「中特估」座談會帶動，隔晚中概股走勢強勁，大幅跑贏美股大市。港股
今早開市，全線中資科技股高開；阿里（０９９８８）升１﹒５８％，報８６﹒８元；百度
（０９８８８）升３﹒０６％，報１２４﹒６元；網易（０９９９９）升１﹒８２％，報１４０
元；攜程（０９９６１）升１﹒５９％，報２６７﹒６元；騰訊（００７００）升２﹒０５％，
報３４８元；美團（０３６９０）升１﹒９１％，報１３８﹒９元。
　　現時，恒生指數報２０１８３，升２１２點或升１﹒０６％，主板成交１５﹒８９億元。國
企指數報６８５２，升７２點或升１﹒０７％。恒生科技指數報３９９０，升６５點或升
１﹒６６％。
　　即月期指新報２０１３４，升１７５點，低水４９點。即月國指期貨報６８５６，升６４點
，高水４點。即月科指期貨新報３９９３，升５７點，高水２５點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東集團（０９６１８）　１４７﹒００元　升４﹒１８％
　　百度（０９８８８）　　　１２４﹒６０元　升３﹒０６％
　　阿里（０９９８８）　　　　８６﹒８０元　升１﹒５８％
　　網易（０９９９９）　　　１４０﹒００元　升１﹒８２％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１５３﹒１０元　升４﹒６５％
　　攜程（０９９６１）　　　２６７﹒６０元　升１﹒５９％
　　騰訊（００７００）　　　３４８﹒００元　升２﹒０５％
　　美團（０３６９０）　　　１３８﹒９０元　升１﹒９１％
　　快手（０１０２４）　　　　５３﹒４０元　升１﹒４２％
　　小米（０１８１０）　　　　１１﹒２０元　升０﹒７２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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