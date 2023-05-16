【數據解讀】統計局重申經濟不存在通縮，價格低位運行是階段性

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》內地４月ＣＰＩ同比增０﹒１％，ＰＰＩ

同比降３﹒６％。國家統計局新聞發言人付凌暉在國新辦發布會重申，當前價格低位運行主要是

階段性的，當前中國經濟不存在通縮，總的來看，下階段也不會出現通縮。

ＣＰＩ走低主要是一些階段性因素影響。一是食品價格的回落。隨著氣溫的轉暖，鮮菜、鮮

果供應增加，市場價格有所回落。同時，生豬市場供應總體是充足的。進入４月份以後，豬肉消

費進入淡季，豬肉價格下行，也帶動了食品價格的回落。４月份，食品價格同比上漲０﹒４％，

漲幅比上月回落２個百分點。



＊能源價格降幅擴大，車企降價促銷力度加大＊



二是能源價格降幅擴大。今年以來，受到世界經濟復甦乏力、全球能源價格總體上趨於回落

，對國內居民消費汽柴油價格輸出型影響顯現，４月份ＣＰＩ中，能源價格同比下降５﹒４％，

比上月降幅有所擴大。

三是國內部分耐用消費品降價促銷。今年以來，受到汽車優惠補貼政策去年底到期影響，國

六Ｂ的排放標準在今年７月份切換，車企降價促銷力度加大，帶動了價格的下行。４月份燃油小

汽車價格環比還在下降。

四是上年同期對比基數走高。上年同期受到疫情衝擊，豬肉價格進入到上漲周期等因素的影

響，食品價格漲幅擴大。同時，由於國際地緣政治衝突、全球疫情影響，去年國際油價高漲，帶

動了ＣＰＩ中能源價格上升。在這些因素共同影響下，去年４月份ＣＰＩ同比上漲２﹒１％，漲

幅比３月份擴大０﹒６個百分點。

