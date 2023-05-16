【數據解讀】統計局料ＣＰＩ續低位運行，工業品價格短期下行延續

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局新聞發言人付凌暉表示，下階

段情況來看，ＣＰＩ同比漲幅階段性低位運行還會持續。一是因為中國經濟恢復常態化運行後，

需求的恢復相對於供給改善仍顯不足，尤其是國際環境複雜嚴峻，外需的拉動相對於上年有所減

弱。短期內市場需求對價格拉動相對有限。二是國際輸入性影響可能還會持續。受世界經濟復甦

乏力影響，國際大宗商品價格總體上跟去年相比回落，也會對國內價格產生下拉影響。三是翹尾

因素減弱。二季度，上年價格的翹尾影響是０﹒５個百分點，比一季度回落０﹒４個百分點。

但他認為，總的來看，價格漲幅低位運行是階段性的，隨著擴大內需政策顯效、經濟活躍度

提升，就業逐步改善、收入增加、消費信心增強、消費場景恢復拓展，將帶動ＣＰＩ漲幅回到合

理水平。



＊下半年ＰＰＩ有望逐步回升＊



付凌暉表示，今年以來受到國內外多重因素影響，ＰＰＩ同比降幅連續擴大，４月份同比下

降３﹒６％，從下階段情況來看，國際輸入性影響還會持續，國內市場需求仍在恢復中，部分工

業品價格短期下行情況還會延續。但是隨著國內經濟恢復，市場需求回暖，總的判斷，下半年

ＰＰＩ有望逐步回升。

他表示，ＰＰＩ降幅擴大主要影響因素有以下幾個：一是國際輸入性因素影響。受到世界經

濟恢復乏力影響，國際大宗商品價格走低、國內石油、有色價格出現下降，４月份石油和天然氣

開採業價格下降１６﹒３％，化學原料和化學制品業價格下降９﹒９％，有色金屬冶煉和壓延加

工業價格下降８﹒６％。二是部分行業市場需求不足。比如煤炭產能繼續釋放，進口持續增加，

而電煤需求季節性減少，市場進入淡季，價格降幅有所擴大，４月份煤炭開採和洗選業價格下降

９﹒３％。中國鋼材產能比較充足，而市場需求還在恢復中，價格出現下降，４月份黑色金屬冶

煉和壓延加工業價格下降１３﹒６％。三是上年價格變動翹尾下拉影響加大。４月份上年價格翹

尾影響是負２﹒６個百分點，比３月份下拉影響擴大０﹒６個百分點。

