【數據解讀】統計局：居民消費能力提升、消費意願增強有空間

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》內地４月社會消費品零售總額同比增長

１８﹒４％，增幅創２０２１年３月以來最高，但低於市場預期的２１％。國家統計局新聞發言

人付凌暉表示，當前，消費恢復仍是初步，居民消費能力提升和消費意願增強還有空間。從中長

期來看，中國消費規模擴大態勢在持續顯現，消費升級的驅動力還在增強，隨著中國城鎮化的推

進，農村消費市場潛力還很大，意味著中國未來消費增長有巨大空間。



＊４月餐飲收入增４３﹒８％＊



他指出，４月份，市場銷售延續擴大態勢。一是接觸性服務消費快速增長。隨著居民外出購

物、就餐、旅遊、觀影活動增加，相關消費明顯擴大。４月份，餐飲收入同比增長４３﹒８％；

營業性客運量成倍增長，電影票房也大幅增加。

二是升級類商品零售增勢較好。４月份商品零售額同比增長１５﹒９％。限上單位商品零售

額中，化妝品類、金銀珠寶類、體育娛樂用品類同比增速均超過２０％。消費升級態勢持續顯現

。

三是網絡零售和實體店零售均在改善。隨著市場物流進一步暢通，居民網上購物消費持續增

長。１－４月份，實物商品網上零售額同比增長１０﹒４％，比１－３月份加快３﹒１個百分點

。同時，居民線下消費態勢也在改善，從實體店零售額看，１－４月份，限額以上實體店零售額

增速繼續加快，其中百貨店零售額同比增長１１﹒１％。

