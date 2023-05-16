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16/05/2023 11:23

【數據解讀】統計局：製造業發展態勢穩定，數字經濟投資潛力大

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局新聞發言人付凌暉在國新辦表
示，中國製造業發展態勢總體穩定。從投資來看，１－４月份，製造業投資同比增長６﹒４％，
在上年較快增長的基礎上，繼續保持穩定增長。從結構上來看，製造業投資中，裝備製造業同比
增長１６﹒１％，高技術製造業增長１５﹒３％，都保持了較快增長，表明製造業升級發展態勢
延續。
　　從下階段情況來看，中國製造業投資持續增長仍然有不少有利條件。一是中國正處在產業升
級快速發展階段，新技術廣泛滲透，傳統產業改造升級步伐加快，新興產業發展壯大，這些都會
帶動製造業投資增長。同時，新能源產業還有數字經濟相關製造業投資增長潛力依然巨大，為製
造業投資持續增長提供有力支撐。二是中國對製造業發展的支持力度不斷持續加大。製造業中長
期貸款持續保持較快增長。三是隨著經濟恢復好轉，會對製造業發展提供更好發展空間。
　
＊接觸型服務業恢復加快＊
　
　　付凌暉表示，前些年受疫情影響，部分接觸型服務業增長受限，影響服務業對經濟增長貢獻
。今年以來，隨著經濟恢復，接觸型服務業恢復加快，對經濟增長貢獻顯著提升。下階段，服務
業恢復向好態勢有望持續，將發揮對經濟回升重要支撐作用。穩增長、穩就業、穩物價政策也會
進一步落實落細，有利於經濟持續恢復向好。

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