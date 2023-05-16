【北水炒Ｄ乜】淨流入１４﹒０９億元，買騰訊沽建行

《經濟通通訊社１６日專訊》今日恒指高開２１２點，報２０１８３點。最高升２１２點報
２０１８３點，最低跌７９點報１９８９１點。恒指收報１９９７８點，升７點或０﹒０４％。
北水全日淨流入１４﹒０９億元，減少１４﹒７％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、盈富基金（０２８００）、美團（０３６９０）；淨賣出最多的依次是建設銀
行（００９３９）、中國移動（００９４１）、中國人民保險集團（０１３３９）。
主板成交７８３﹒９億元減少２２﹒９％。其中港股通成交２２０﹒６億元，佔總成交
２８﹒１％。
＊大摩予騰訊「增持」目標４５０元＊
摩根士丹利發表研究報告指，騰訊發表近４０隻遊戲產品，涉及《楓之谷》、《第二國度》
、《失落的方舟》等關鍵ＩＰ，認為集團多元化的遊戲組合，配以關鍵大作的增加，支持今年遊
戲毛收入按年增長１０％的前景預測。報告維持「增持」評級，目標價４５０元。
報告指，ＳＰＡＲＫ ２０２３騰訊遊戲發布會昨日在線上舉行，對比早幾年１２－１３隻
，今年騰訊明顯有更多新遊戲發布；進口和第三方ＩＰ的比例有所增加，並有更多的南韓遊戲公
司參與。大多新發表的遊戲將於今年夏天上線或進入測試階段。
騰訊控股升１﹒１１％報３４４﹒８元，北水淨買入８﹒８億元；盈富基金無升跌報
２０﹒１２元，北水淨買入７﹒５億元；美團升０﹒８１％報１３７﹒４元，北水淨買入３億元
。
建設銀行跌０﹒５６％報５﹒３６元，北水淨賣出４﹒８億元；中國移動跌０﹒６８％報
６５﹒７元，北水淨賣出３億元；中國人民保險集團跌１﹒５４％報３﹒２元，北水淨賣出
１﹒５億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） ８﹒８３
盈富基金 （０２８００） ７﹒５０
美團 （０３６９０） ２﹒９９
中國海洋石油 （００８８３） １﹒５８
鼎豐集團汽車 （０６８７８） ０﹒０３
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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建設銀行 （００９３９） －４﹒８４
中國移動 （００９４１） －３﹒０３
中國人民保險集團 （０１３３９） －１﹒５２
兗礦能源 （０１１７１） －０﹒７１
碧桂園 （０２００７） －０﹒５７
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