【北水炒Ｄ乜】淨流入１４﹒０９億元，買騰訊沽建行

《經濟通通訊社１６日專訊》今日恒指高開２１２點，報２０１８３點。最高升２１２點報

２０１８３點，最低跌７９點報１９８９１點。恒指收報１９９７８點，升７點或０﹒０４％。

北水全日淨流入１４﹒０９億元，減少１４﹒７％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股

（００７００）、盈富基金（０２８００）、美團（０３６９０）；淨賣出最多的依次是建設銀

行（００９３９）、中國移動（００９４１）、中國人民保險集團（０１３３９）。

主板成交７８３﹒９億元減少２２﹒９％。其中港股通成交２２０﹒６億元，佔總成交

２８﹒１％。



＊大摩予騰訊「增持」目標４５０元＊



摩根士丹利發表研究報告指，騰訊發表近４０隻遊戲產品，涉及《楓之谷》、《第二國度》

、《失落的方舟》等關鍵ＩＰ，認為集團多元化的遊戲組合，配以關鍵大作的增加，支持今年遊

戲毛收入按年增長１０％的前景預測。報告維持「增持」評級，目標價４５０元。

報告指，ＳＰＡＲＫ ２０２３騰訊遊戲發布會昨日在線上舉行，對比早幾年１２－１３隻

，今年騰訊明顯有更多新遊戲發布；進口和第三方ＩＰ的比例有所增加，並有更多的南韓遊戲公

司參與。大多新發表的遊戲將於今年夏天上線或進入測試階段。

騰訊控股升１﹒１１％報３４４﹒８元，北水淨買入８﹒８億元；盈富基金無升跌報

２０﹒１２元，北水淨買入７﹒５億元；美團升０﹒８１％報１３７﹒４元，北水淨買入３億元

。

建設銀行跌０﹒５６％報５﹒３６元，北水淨賣出４﹒８億元；中國移動跌０﹒６８％報

６５﹒７元，北水淨賣出３億元；中國人民保險集團跌１﹒５４％報３﹒２元，北水淨賣出

１﹒５億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） ８﹒８３

盈富基金 （０２８００） ７﹒５０

美團 （０３６９０） ２﹒９９

中國海洋石油 （００８８３） １﹒５８

鼎豐集團汽車 （０６８７８） ０﹒０３

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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建設銀行 （００９３９） －４﹒８４

中國移動 （００９４１） －３﹒０３

中國人民保險集團 （０１３３９） －１﹒５２

兗礦能源 （０１１７１） －０﹒７１

碧桂園 （０２００７） －０﹒５７

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