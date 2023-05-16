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16/05/2023 17:43

【北水炒Ｄ乜】淨流入１４﹒０９億元，買騰訊沽建行

　　《經濟通通訊社１６日專訊》今日恒指高開２１２點，報２０１８３點。最高升２１２點報
２０１８３點，最低跌７９點報１９８９１點。恒指收報１９９７８點，升７點或０﹒０４％。
　　北水全日淨流入１４﹒０９億元，減少１４﹒７％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、盈富基金（０２８００）、美團（０３６９０）；淨賣出最多的依次是建設銀
行（００９３９）、中國移動（００９４１）、中國人民保險集團（０１３３９）。
　　主板成交７８３﹒９億元減少２２﹒９％。其中港股通成交２２０﹒６億元，佔總成交
２８﹒１％。
　
＊大摩予騰訊「增持」目標４５０元＊
　
　　摩根士丹利發表研究報告指，騰訊發表近４０隻遊戲產品，涉及《楓之谷》、《第二國度》
、《失落的方舟》等關鍵ＩＰ，認為集團多元化的遊戲組合，配以關鍵大作的增加，支持今年遊
戲毛收入按年增長１０％的前景預測。報告維持「增持」評級，目標價４５０元。
　　報告指，ＳＰＡＲＫ　２０２３騰訊遊戲發布會昨日在線上舉行，對比早幾年１２－１３隻
，今年騰訊明顯有更多新遊戲發布；進口和第三方ＩＰ的比例有所增加，並有更多的南韓遊戲公
司參與。大多新發表的遊戲將於今年夏天上線或進入測試階段。
　　騰訊控股升１﹒１１％報３４４﹒８元，北水淨買入８﹒８億元；盈富基金無升跌報
２０﹒１２元，北水淨買入７﹒５億元；美團升０﹒８１％報１３７﹒４元，北水淨買入３億元

　　建設銀行跌０﹒５６％報５﹒３６元，北水淨賣出４﹒８億元；中國移動跌０﹒６８％報
６５﹒７元，北水淨賣出３億元；中國人民保險集團跌１﹒５４％報３﹒２元，北水淨賣出
１﹒５億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　８﹒８３
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　　　７﹒５０
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　２﹒９９
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　１﹒５８
　　鼎豐集團汽車　（０６８７８）　　　　　　０﹒０３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　建設銀行　　　　　（００９３９）　　　　　－４﹒８４
　　中國移動　　　　　（００９４１）　　　　　－３﹒０３
　　中國人民保險集團　（０１３３９）　　　　　－１﹒５２
　　兗礦能源　　　　　（０１１７１）　　　　　－０﹒７１
　　碧桂園　　　　　　（０２００７）　　　　　－０﹒５７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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