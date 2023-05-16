仲量聯行：鼓勵發展商增建樂齡屋，２０３２年前缺逾六萬長者居所

《經濟通通訊社１６日專訊》仲量聯行今天公布《銀髮市場可預見的未來－－香港及大灣區

內地城市安老地產的發展機遇》研究報告預期，香港於２０３２年前將缺乏超過６萬個長者居所

。香港年屆６５歲或以上的長者於未來十年將增加４６﹒３％。

仲量聯行評估與諮詢服務部大灣區拓展總監陳曼藝表示，香港有不少長者財政充裕，並希望

過更活躍和更獨立的退休生活。因此，她建議政府應考慮撥出地皮作為長者居所發展，鼓勵公私

合作和提供誘因以加快長者居所的發展。並指出，北部都會區正好可以提供一個規劃長者居所地

皮的良機。



＊建議在綜合大樓內提供豪華樂齡屋＊



仲量聯行倡建的樂齡房屋為在綜合大樓內提供豪華型的居所，並附設護理、醫瘼、娛樂等服

務設施、而此類設施均無法在安者院或私人屋苑中提供。樂齡房屋的概念與共居空間或服務式佳

宅相似，附設醫療及護理設施，更讓長者可使用牙醫、餐廳、咖啡室、健身室及影院的等。

樂齡居屋由發商發展、投資者擁有、私人安老護理企業營運；通常無需申請牌照，並且多種

付款辦法，包括月費、債券或私人買賣合約方式，另外沒有特定建築高度限制，用戶一般以租用

或購買的方式取得私人獨立空間等。



＊歐美樂齡屋資本化率溢價一般高最少１００基點＊



仲量聯行評估與諮詢服務部企業客戶董事Ｔｏｍ Ｐａｒｋｅｒ表示，樂齡房屋於歐洲及北

美洲市場已盛行一段時間。根據這些市場的數據顯示，樂齡房屋的資本化率溢價一般可較普通住

宅高出１００至１５０個基點，可望吸引更多在另類資產類別中正積極尋求更高回報的投資者。

他表示，由於回報率較高，樂齡房屋市場也較穩定，以及香港和大灣區內地城市長者人口增加，

樂齡房屋市場極具發展潛力，預計未來十年，此市場表現將極為活躍。

仲量聯行建議發展商物色價格較低的舊式佳宅大廈或酒店，但有見於價格仍然偏高和住宅發

展商的競爭，這對有意發展樂齡房屋的發展商在收購合適的物業或地皮上面對一定程度的難度。

他指出，政府應投放資源研究支持該市場發展的方式。



＊建議在招標條款加入發展樂齡房屋限制＊



他指出，目前其中一個主要難題是有意興建樂齡房屋的發展商在競投政府賣地時，將難免要

面對計劃興建私人住宅項目的發展競爭。他建議政府可以考慮在推出地皮招標時，在招標條款加

入發展樂齡房屋的限制，或簡化將現有資產改裝作樂齡房屋用途的程序。（ｋｋ）

