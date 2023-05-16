【ＡＩ熱潮】調查：９４％港企指ＡＩ無法取代應用程式開發人員

《經濟通通訊社１６日專訊》香港無線科技商會今日公布最新一期香港智能手機應用程式行

業調查結果，發現７３％受訪香港企業擬於業務中採用人工智能，然而多達９４％受訪港企認為

人工智能只能在應用程式開發擔當支援角色。同時，受訪港企認為人才及技術荒將會窒礙人工智

能在香港應用程式行業的進一步普及。

生產力局於今年２月至４月期間，分別以網上問卷及電話形式成功訪問了１７２間在香港或

亞洲其他地區經營智能手機應用程式業務的企管理階層，藉此洞悉業界發展趨勢。



＊半數受訪者指公司缺乏所需技術導致ＡＩ在行內未能普及＊



９４％受訪港企認為人工智能可以在應用程式開發中擔任支援角色，普遍認為能夠提升生產

力１％至２４％，只有６％受訪者表示人工智能會取代程式員工作。由於人工智能需要人手去管

理╱支援、舊團隊未必及時適應及技術還沒有成熟等理由，３３％受訪港企表示會因應人工智能

而增加人手，其中１１％更指要增加２５％人手或以上。然而，５３％受訪港企指公司缺乏所需

技術、資源及時間導致人工智能在行內未能普及。



＊企業應考慮如何在各部門部署應用＊



香港無線科技商會主席李勁華表示，儘管外圍數據反覆指人工智能取代人類工作只是一步之

遙，然而今次調查結果反映「人」仍然是重要元素，人工智能仍然需要人力去輸入及操作，接近

９５％的行家反映未懼人工智能的出現，反而認為其能夠提升員工及企業的工作效率。

生產力局數碼轉型部總經理陳仲文指，人才荒仍然是企業面對的主要問題，業界除可考慮用

更具彈性的聘用方式或提升福利待遇吸引人才之外，亦可為現有員工提供合適技能培訓（如人工

智能），以提高工作效率，維持企業競爭力。企業亦不應視人工智能為資訊科技或程式開發部門

專用，而要考慮如何在各部門部署應用。（ｃｌ）

