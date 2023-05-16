【夜期時段】即月期指最新報１９９１７點，升５點，低水６１點

《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９９１９點，升７點，低水５９

點，最新報１９９１７點，升５點，低水６１點，合約成交２４９張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６７８３點，無升跌，低水６點，最新報６７９０點，升７

點，高水１點，合約成交４６０張。

