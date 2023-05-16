【香港要聞】政府擴人才清單，新增醫療服務和發展及建造專業範疇

《經濟通通訊社１６日專訊》政府公布擴大人才清單，涵蓋專業由原有１３項大增至５１項

，並即時應用於「優秀人才入境計劃」、「一般就業政策」和「輸入內地人才計劃」，吸引更多

高質素人才來港。

當中全新加入「醫療服務」和「發展及建造」專業範疇，分別佔１３項及１１項工種。「

醫療服務」專業包括醫生、護士、助產士、中醫師、藥劑師、物理治療師、牙醫、視光師等。

「發展及建造」專業包括建築專才、土木結構、屋宇裝備和機電工程專才、屋宇、工料和土

地測量專才、園境和城市規劃專才等。

部份專業則加入新的工種，例如「創新科技」範疇加入資深人工智能專家、資深雲端基礎設

施專家等。



＊勞福局：制定人才清單原則聚焦有助香港發展高質人才＊



更新後的清單涵蓋９個行業５１項專業工種，包括商業支援；創意產業、藝術文化、表演藝

術；發展及建造；環境及技術服務；金融服務；醫療服務；創新科技；法律及爭議解決服務；海

事服務。

勞工及福利局表示，制定人才清單的基本原則包括，聚焦有助香港發展的高質人才；不能於

本地就業市場易覓得所需人才；不能在合理時間內通過本地培訓提供相關人才。

另一方面，未能證明本地相關人才短缺；專業或職業範圍不明確；引入相關外地人才會窒礙

向本地人才提供培訓，所需學歷低於學位水平等部份業界建議的專業或職業，則未有被納入人才

清單。（ｒｈ）

