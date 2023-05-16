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16/05/2023 16:46

【ＥＳＧ】萬事達卡２０２８年前淘汰使用ＰＶＣ膠製作支付卡

　　《經濟通通訊社１６日專訊》Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ（萬事達卡）宣布，加速淘汰使用全新
聚氯乙烯（ＰＶＣ膠）製作支付卡，預計於２０２８年前實現。自２０２８年１月１日起，所有
全新的Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ塑膠支付卡將由更具可持續性的物料製成，包括循環再用或生物塑
膠如ｒＰＶＣ、ｒＰＥＴ或ＰＬＡ１，並將通過機制認證，令Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ成為眾多支
付網絡的先驅，公司同時亦會支持其全球發卡伙伴淘汰全新ＰＶＣ膠。
　　Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ亞太區產品及創新部門行政副總裁Ｓａｎｄｅｅｐ　
Ｍａｌｈｏｔｒａ表示，地球正面臨塑膠問題，需要全社會合力解決。Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ帶
領全球銀行、金融機構，以及一共持有超過３０億張Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ卡的消費者，以合作
和伙伴關係共同打造更環保的支付行業。
　　新規定亦訂明所有全新製作的支付卡需要獲Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ認證其原材料，並證明其
符合可持續性要求；該認證再經由獨立第三方審計後，支付卡方可獲准顯示Ｃａｒｄ　Ｅｃｏ　
Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ標記。Ｍａｌｈｏｔｒａ補充，Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ在亞太地區
的發卡伙伴對可持續卡計劃反應熱烈，尤其在日本、澳洲、台灣、新加坡、馬來西亞和其他市場
，已有９０位合作伙伴選擇參加。
　　在２０１８年，Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ透過其數字實驗室（Ｄｉｇｉｔａｌ　
Ｓｅｃｕｒｉｔｙ　Ｌａｂ）與支付卡製造商Ｇｅｍａｌｔｏ、Ｇｉｅｓｅｃｋｅ＋
Ｄｅｖｒｉｅｎｔ和ＩＤＥＭＩＡ推出「綠色支付伙伴關係」（Ｇｒｅｅｎｅｒ　
Ｐａｙｍｅｎｔｓ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ），以減少於生產過程使用全新ＰＶＣ膠。「綠色
支付伙伴關係」其後於２０２１年推出Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ　Ｃａｒｄ　Ｅｃｏ－
Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ計劃。（ｋｋ）
　
　
　
　
　

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