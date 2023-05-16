  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/05/2023 16:36

《小傳日記》要ｕｎｆｏｌ咁大劑？幣安老闆頂唔順馬斯克亂炒幣？

　　《小傳日記》馬斯克自收購咗Ｔｗｉｔｔｅｒ之後，做起ＣＥＯ上嚟成日被人插佢越搞越禍
，於是啱啱個ｗｅｅｋｅｎｄ終於宣布請新嘅ＣＥＯ，就係之前ＮＢＣ嘅高層Ｌｉｎｄａ　
Ｙａｃｃａｒｉｎｏ，呢位新ＣＥＯ一向擅長廣告銷售，孖屐就相信佢會幫到Ｔｗｉｔｔｅｒ開
拓到廣告收入來源。
　　始終都係自己生意，唔買都買咗，都要好好經營，馬斯克肯放低面子搵個會經營得更加好嘅
ＣＥＯ，都係正確嘅選擇。不過惹火嘅佢近期疑似又同人有嗌霎，另一位主角就係幣安創辦人趙
長鵬。近期有網民就發現，曾經有份同馬斯克一齊夾份買Ｔｗｉｔｔｅｒ嘅趙長鵬，近期就
ｕｎｆｏｌ咗馬斯克，即時令到幣圈有無限猜測。
　　網民都有好多唔同好似幾合情合理嘅推斷，其中一個係趙長鵬終於頂唔順馬斯克嘅炒幣金口
，只要佢輕輕提過，某啲名不經傳嘅ｍｅｍｅ幣就可以炒起，直頭到點石成金嘅地步，好似之前
就ｓｈａｒｅ過一張Ｐｅｐｅ　ｍｅｍｅ圖，結果當日ＰＥＰＥ幣就即刻炒起超過一成。
　　不過馬斯克一向都係咁玩法架啦，又點會今時今日先唔ｌｉｋｅｙ？所以就有人推斷係因為
近期馬斯克邀請咗ｅＴｏｒｏ做Ｔｗｉｔｔｅｒ嘅交易所合作方，而ｅＴｏｒｏ都係另一個
ｃｒｙｐｔｏ嘅交易平台，可能就係咁令到趙長鵬呷醋而怒刪馬斯克。不過馬斯克咁跳ｔｏｎｅ
，可能過一排無乜嘢又可以同返趙長鵬搭住膊頭咁出現呢，請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話16/05/2023
阿里年報獲美證交會審查通過　兼獲知名基金大舉增持　績前應如何部署？　
人氣文章香港政情16/05/2023
互行政長官動交流答問會周四舉行，主題為二十大及兩會精神
人氣文章中國故事16/05/2023
京東進軍房地產行業，斥31億買北京地塊建員工公寓
人氣文章香港要聞16/05/2023
黃家和：使用二維碼落單與食肆是否收加一服務費無關
人氣文章香港要聞16/05/2023
消息指港人才清單增至50項專業，涉醫療專業建築業
人氣文章FOCUS16/05/2023
【FOCUS】4月數據全遜預期　政策定力暗藏邏輯
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金