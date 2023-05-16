《小傳日記》要ｕｎｆｏｌ咁大劑？幣安老闆頂唔順馬斯克亂炒幣？

《小傳日記》馬斯克自收購咗Ｔｗｉｔｔｅｒ之後，做起ＣＥＯ上嚟成日被人插佢越搞越禍

，於是啱啱個ｗｅｅｋｅｎｄ終於宣布請新嘅ＣＥＯ，就係之前ＮＢＣ嘅高層Ｌｉｎｄａ

Ｙａｃｃａｒｉｎｏ，呢位新ＣＥＯ一向擅長廣告銷售，孖屐就相信佢會幫到Ｔｗｉｔｔｅｒ開

拓到廣告收入來源。

始終都係自己生意，唔買都買咗，都要好好經營，馬斯克肯放低面子搵個會經營得更加好嘅

ＣＥＯ，都係正確嘅選擇。不過惹火嘅佢近期疑似又同人有嗌霎，另一位主角就係幣安創辦人趙

長鵬。近期有網民就發現，曾經有份同馬斯克一齊夾份買Ｔｗｉｔｔｅｒ嘅趙長鵬，近期就

ｕｎｆｏｌ咗馬斯克，即時令到幣圈有無限猜測。

網民都有好多唔同好似幾合情合理嘅推斷，其中一個係趙長鵬終於頂唔順馬斯克嘅炒幣金口

，只要佢輕輕提過，某啲名不經傳嘅ｍｅｍｅ幣就可以炒起，直頭到點石成金嘅地步，好似之前

就ｓｈａｒｅ過一張Ｐｅｐｅ ｍｅｍｅ圖，結果當日ＰＥＰＥ幣就即刻炒起超過一成。

不過馬斯克一向都係咁玩法架啦，又點會今時今日先唔ｌｉｋｅｙ？所以就有人推斷係因為

近期馬斯克邀請咗ｅＴｏｒｏ做Ｔｗｉｔｔｅｒ嘅交易所合作方，而ｅＴｏｒｏ都係另一個

ｃｒｙｐｔｏ嘅交易平台，可能就係咁令到趙長鵬呷醋而怒刪馬斯克。不過馬斯克咁跳ｔｏｎｅ

，可能過一排無乜嘢又可以同返趙長鵬搭住膊頭咁出現呢，請請！



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