恒指全日高收７點報１９９７８，信義光能收升５％，碧桂園跌５％

《經濟通通訊社１６日專訊》美國總統拜登與共和黨眾議院議長麥卡錫將於美東時間周二下

午３點，就債務上限問題舉行談判。投資者期望雙方能打破僵局，美股周一（１５日）小幅上漲

，道指收漲４７點；標普５００收升１２點；納指收市上揚８０點。

分析指，隨著市場繼續消化上市公司財報、一系列經濟數據、以及華府政客就債務上限的相

互指責，令市場缺乏方向。債務違約或許不會發生，但持久的辯論或意外的事態發展，都可能引

發更大的市場波動。

港股上升，恒生指數全日收報１９９７８，升７點或０﹒０４％，主板成交７８３﹒９億元

。恒生中國企業指數報６７８９，升９點或０﹒１４％。恒生科技指數報３９５８，升３２點或

０﹒８３％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報３４４﹒８元，升３﹒８元或１﹒１１％，成交４８﹒６５億元

；美團收報１３７﹒４元，升１﹒１元或０﹒８１％，成交２４﹒７８億元；阿里巴巴－ＳＷ收

報８５﹒７５元，升０﹒３元或０﹒３５％，成交２２﹒６６億元。國指三大成交股份依次為騰

訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。

信義光能（００９６８）收升５﹒３３％，報８﹒３元，該股成交約２０４８萬股，涉資

１﹒６９億元，盤中高見８﹒３８元，最低見７﹒９４元；京東集團（０９６１８）升

４﹒０４％，收報１４６﹒８元；百度（０９８８８）升２﹒８１％，收報１２４﹒３元；翰森

製藥（０３６９２）升１﹒８３％，收報１３﹒３４元。

另外，碧桂園（０２００７）逆市收跌５％，報１﹒７１元，該股成交約２﹒２８億股，涉

資３﹒９３億元，盤中高見１﹒８３元，最低見１﹒６９元；東方海外（００３１６）跌

３﹒３３％，收報１５３﹒８元；九置（０１９９７）跌３﹒０３％，收報４１﹒６５元；康師

傅控股（００３２２）跌２﹒７４％，收報１２﹒８元。（ｋｙ）

