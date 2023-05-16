【聚焦人幣】人幣中間價升１４８點子止兩連跌，報６﹒９５０６

《經濟通通訊社１６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９５０６，
較上個交易日升１４８點子，止兩連跌，上個交易日報６﹒９６５４。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒９５０６ －１４８﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒５５９３ ＋１０﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒１１１６ －１７７﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８８６９ －１１﹒００
１英鎊╱人民幣 ８﹒７０６６ ＋３５８﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒６５９７ ＋３１８﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒３４１７ ＋２８８﹒００
１新加坡╱人民幣 ５﹒２０２２ －１１﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒７６２６ ＋９３﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒１６２０ ＋２４９﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６４６７ ＋３０﹒７０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒４６９７ ＋３８００﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒７３５９ －１９９﹒００
１人民幣╱韓元 １９２﹒０３００ －１７﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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