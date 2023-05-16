【聚焦人幣】人幣中間價升１４８點子止兩連跌，報６﹒９５０６

《經濟通通訊社１６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９５０６，

較上個交易日升１４８點子，止兩連跌，上個交易日報６﹒９６５４。

貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒９５０６ －１４８﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒５５９３ ＋１０﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒１１１６ －１７７﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８８６９ －１１﹒００

１英鎊╱人民幣 ８﹒７０６６ ＋３５８﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６５９７ ＋３１８﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３４１７ ＋２８８﹒００

１新加坡╱人民幣 ５﹒２０２２ －１１﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒７６２６ ＋９３﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１６２０ ＋２４９﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４６７ ＋３０﹒７０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒４６９７ ＋３８００﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒７３５９ －１９９﹒００

１人民幣╱韓元 １９２﹒０３００ －１７﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

