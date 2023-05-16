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16/05/2023 09:28

【聚焦人幣】人幣中間價升１４８點子止兩連跌，報６﹒９５０６

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９５０６，
較上個交易日升１４８點子，止兩連跌，上個交易日報６﹒９６５４。
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒９５０６　　－１４８﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒５５９３　　　＋１０﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒１１１６　　－１７７﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８８６９　　　－１１﹒００
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒７０６６　　＋３５８﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６５９７　　＋３１８﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３４１７　　＋２８８﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　５﹒２０２２　　　－１１﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒７６２６　　　＋９３﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１６２０　　＋２４９﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４６７　　　＋３０﹒７０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒４６９７　＋３８００﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒７３５９　　－１９９﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９２﹒０３００　　　－１７﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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