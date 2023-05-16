【大國博弈】中國八個月來首次增持美債，增持２０５億美元

《經濟通通訊社１６日專訊》美國財政部數據顯示，中國８個月來首度增持美國國債，於３
月底持有價值８６９３億美元的美國國債，較前一月增加２０５億美元，是中國自去年７月以來
首度增持美國國債，持倉由超過十二年半低位回升，仍是持有美國國債第二多的國家。
數據顯示，海外持有美國國債於３月整體上升，增至逾兩年以來最多。持有量排名第一的日
本，當月亦增持近６０億美元美國國債。（ｄｗ）
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