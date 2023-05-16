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16/05/2023 14:40

【數據解讀】野村：中國經濟復甦已停滯，螺旋型下降風險升

　　《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局今早公布一系列重磅經濟數據，惟表現不佳，野村
證券最新認為，中國４月經濟數據遠低於預期，表明復甦已經停滯，部分是因為中國政府未能在
地緣政局持續惡化之際提振信心；該券商認為，中國經濟螺旋型下降的風險在上升，進而導致經
濟活動趨弱、失業率上升、通縮持續、市場利率下行以及人民幣走貶。
　　野村證券首席中國經濟學家陸挺稱由於基數較低，二季度中國經濟同比增速可能依然較高，
但環比恐出現實質性下滑。他指出，隨著疫後經濟快速反彈逐漸熄火，決策者可能不得不在下半
年推出新一輪支持性舉措，包括下調基準貸款，利率以提振增長。
　　陸挺認為，在去年低基數效應下，４月工業同比僅增長５﹒６％，遠遜於市場預期，疲弱的
工業生產數據，尤其是出口交貨值當月同比僅增長０﹒７％，意味著較高的出口增速可能主要源
自「多報（ｏｖｅｒ－ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ）」。
　
＊青年失業率２０﹒４％創歷史高，仍可能再升＊
　
　　此外，房地產行業復甦也已停滯，青年失業率升至２０﹒４％創有歷史記錄以來的最高水平
，預計在畢業季到來時，６－７月青年失業率可能進一步上升。
　　國家統計局公布，４月工業增加值在低基數效應下仍只有５﹒６％的增幅，大遜市場預期的
增１０﹒９％，即使是被寄予厚望的社會消費品零售數據，也僅增１８﹒４％，遜於預期的增
２１％；另外，首４月全國固定資產投資增幅回落至４﹒７％，遜於預期的增５﹒５％，全國房
地產開發投資３５５１４億元人民幣，同比下降６﹒２％，降幅比１－３月擴大０﹒４個百分點
。（ｄｗ）

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