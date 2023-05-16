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16/05/2023 09:03

【大國博弈】傳中國鋪路ＡＰＥＣ峰會，拜登、習近平有望單獨會面

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中美關係在氣球事件後惡化，中方一直擱置美國國務卿布林肯
訪華事宜的重新安排。不過美中高層近日頻密互動，兩國緊張關係有放緩跡象，美媒１５日引述
消息人士透露，兩國元首或於１１月單獨會談。
　　據《華爾街日報》報道分析，亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）峰會將於１１月在三藩市舉行
，可能成為再次舉行「習拜會」的契機，據傳中方正為此鋪路。相關中國官員表示，北京希望為
國家主席習近平出席該會議，並與美國總統拜登舉行一次單獨的峰會鋪平道路。
　　拜登早前表示，在安排與習近平對話方面已經取得進展，但未透露兩人何時可能對話。兩人
上一次會晤是去年１１月於印尼峇厘島２０國集團（Ｇ２０）主要經濟體峰會前。
　　美國國家安全顧問沙利文上周在維也納，與中共政治局委員、中央外辦主任王毅進行了超過
８小時的會談。同時，美國駐華大使伯恩斯也與中國外長秦剛，和商務部長王文濤在北京會面。
此外，兩國政府亦正探討美國商務部長雷蒙多，和財政部長耶倫可能訪華之行。但報道引述一位
美國官員說，沙利文和王毅未討論，布林肯重新安排的訪華行程何時成行。（ｊｔ）
　
　

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