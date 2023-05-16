  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/05/2023 17:05

【聚焦人幣】人幣即期收跌１１６點失守６﹒９６關，創逾２個月低

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國經濟復甦動力不足及中美利差較闊施壓人民幣表現。人民
幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早小幅低開後，跌幅一度擴大至６﹒９６８４，尾盤仍未能收
復失地，最終收盤報６﹒９６４１，較上個交易日４時３０分收盤價跌１１６點子，四連跌，且
創３月１０日以來逾２個月新低。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現大跌１７２點子，報６﹒９７６８。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９５０６，較上個交易日升１４８點子，
止兩連跌，脫離逾兩個月低點，上個交易日報６﹒９６５４。
　
＊中國經濟數據遜預期，人民幣或邁向７關＊
　
　　交易員稱，中國最新公布的經濟數據令人失望，復甦動力不足會持續施壓人民幣表現，另外
美債務上限不確定性仍存，避險情緒也會推高美元指數人氣，人民幣短期料延續穩中小跌走勢。
後面可能逐步漸接近７關口。
　　高盛認為，人行表態看未來政策降息的可能性很低，而降準可能是首選的寬鬆方式，因為對
人民幣的影響較為有限，尤其是在中美利差較大且人民幣兌美元明顯走弱的情況下。（ｊｔ）

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話16/05/2023
阿里年報獲美證交會審查通過　兼獲知名基金大舉增持　績前應如何部署？　
人氣文章香港政情16/05/2023
互行政長官動交流答問會周四舉行，主題為二十大及兩會精神
人氣文章中國故事16/05/2023
京東進軍房地產行業，斥31億買北京地塊建員工公寓
人氣文章香港要聞16/05/2023
黃家和：使用二維碼落單與食肆是否收加一服務費無關
人氣文章香港要聞16/05/2023
消息指港人才清單增至50項專業，涉醫療專業建築業
人氣文章FOCUS16/05/2023
【FOCUS】4月數據全遜預期　政策定力暗藏邏輯
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金