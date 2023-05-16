【聚焦人幣】人幣即期收跌１１６點失守６﹒９６關，創逾２個月低

《經濟通通訊社１６日專訊》中國經濟復甦動力不足及中美利差較闊施壓人民幣表現。人民

幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早小幅低開後，跌幅一度擴大至６﹒９６８４，尾盤仍未能收

復失地，最終收盤報６﹒９６４１，較上個交易日４時３０分收盤價跌１１６點子，四連跌，且

創３月１０日以來逾２個月新低。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現大跌１７２點子，報６﹒９７６８。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９５０６，較上個交易日升１４８點子，

止兩連跌，脫離逾兩個月低點，上個交易日報６﹒９６５４。



＊中國經濟數據遜預期，人民幣或邁向７關＊



交易員稱，中國最新公布的經濟數據令人失望，復甦動力不足會持續施壓人民幣表現，另外

美債務上限不確定性仍存，避險情緒也會推高美元指數人氣，人民幣短期料延續穩中小跌走勢。

後面可能逐步漸接近７關口。

高盛認為，人行表態看未來政策降息的可能性很低，而降準可能是首選的寬鬆方式，因為對

人民幣的影響較為有限，尤其是在中美利差較大且人民幣兌美元明顯走弱的情況下。（ｊｔ）

