【人行操作】人行２０億逆回購利率持平

《經濟通通訊社１６日專訊》人民銀行公布，今日進行的２０億元（人民幣．下同）７天期

逆回購，中標利率持平２％。

公開市場今日有２０億元逆回購及１０００億元中期借貸便利（ＭＬＦ）到期，人行昨日已

對ＭＬＦ進行了１２５０億元超額平價續做。（ｓｌ）

