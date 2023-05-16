【人行操作】人行２０億逆回購利率持平

《經濟通通訊社１６日專訊》人民銀行公布，今日進行的２０億元（人民幣．下同）７天期
逆回購，中標利率持平２％。
公開市場今日有２０億元逆回購及１０００億元中期借貸便利（ＭＬＦ）到期，人行昨日已
對ＭＬＦ進行了１２５０億元超額平價續做。（ｓｌ）
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