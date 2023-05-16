【阿里重組】傳自動駕駛業務裁員七成，阿里雲稱不實但認人員優化

《經濟通通訊社１６日專訊》內媒《界面新聞》昨晚引述消息指，阿里達摩院自動駕駛實驗

室併入菜鳥集團後，僅有近百轉入菜鳥，其餘近２００人被裁，約佔７０％。《新浪財經》引述

阿里雲方面表示，裁員７０％的消息不實，但承認確實存在人員優化的情況。阿里雲方面稱，因

業務調整，達摩院自動駕駛業務轉入菜鳥集團，部分人員轉入菜鳥，同時將有其他部分人員進入

阿里其他業務。阿里雲並未向媒體說明具體裁撤比例。（ｓｌ）

