【聚焦數據】內地４月工業增加值增５﹒６％，大遜預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局公布，４月規模以上工業增加

值同比增５﹒６％，大遜市場預期的增１０﹒９％，不過仍為去年９月以來最高增長速度。

從環比看，４月份，規模以上工業增加值比上月下降０﹒４７％。１－４月份，規模以上工

業增加值同比增長３﹒６％。



＊農副食品加工業下降１﹒６％，汽車製造業增長４４﹒６％＊



分行業看，４月份，４１個大類行業中有２５個行業增加值保持同比增長。其中，煤炭開採

和洗選業下降０﹒６％，石油和天然氣開採業增長５﹒５％，農副食品加工業下降１﹒６％，通

用設備製造業增長１３﹒５％，專用設備製造業增長９﹒１％，汽車製造業增長４４﹒６％，鐵

路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業增長９﹒５％，電氣機械和器材製造業增長

１７﹒３％，計算機、通信和其他電子設備製造業增長１﹒８％，電力、熱力生產和供應業增長

５﹒５％。

分產品看，４月份，６２０種產品中有３５８種產品產量同比增長。其中，鋼材１１９９５

萬噸，同比增長５％；水泥１９３９２萬噸，增長１﹒４％；汽車２０１﹒８萬輛，增長

５９﹒８％，其中新能源汽車５８﹒６萬輛，增長８５﹒４％；發電量６５８４億千瓦時，同比

增長６﹒１％；原油加工量６１１４萬噸，同比增長１８﹒９％。



