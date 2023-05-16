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16/05/2023 10:00

【聚焦數據】內地４月工業增加值增５﹒６％，大遜預期

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局公布，４月規模以上工業增加
值同比增５﹒６％，大遜市場預期的增１０﹒９％，不過仍為去年９月以來最高增長速度。
　　從環比看，４月份，規模以上工業增加值比上月下降０﹒４７％。１－４月份，規模以上工
業增加值同比增長３﹒６％。
　
＊農副食品加工業下降１﹒６％，汽車製造業增長４４﹒６％＊　
　
　　分行業看，４月份，４１個大類行業中有２５個行業增加值保持同比增長。其中，煤炭開採
和洗選業下降０﹒６％，石油和天然氣開採業增長５﹒５％，農副食品加工業下降１﹒６％，通
用設備製造業增長１３﹒５％，專用設備製造業增長９﹒１％，汽車製造業增長４４﹒６％，鐵
路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業增長９﹒５％，電氣機械和器材製造業增長
１７﹒３％，計算機、通信和其他電子設備製造業增長１﹒８％，電力、熱力生產和供應業增長
５﹒５％。
　　分產品看，４月份，６２０種產品中有３５８種產品產量同比增長。其中，鋼材１１９９５
萬噸，同比增長５％；水泥１９３９２萬噸，增長１﹒４％；汽車２０１﹒８萬輛，增長
５９﹒８％，其中新能源汽車５８﹒６萬輛，增長８５﹒４％；發電量６５８４億千瓦時，同比
增長６﹒１％；原油加工量６１１４萬噸，同比增長１８﹒９％。
　

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