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16/05/2023 10:00

【聚焦數據】內地４月社會消費品零售總額增１８﹒４％，遜預期

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局公布，４月社會消費品零售總
額３４９１０億元（人民幣．下同），同比增長１８﹒４％，遜於預期的增２１％，惟增幅創
２０２１年３月以來最高。除汽車以外的消費品零售額３１２９０億元，增長１６﹒５％。
　　１－４月份，社會消費品零售總額１４９８３３億元，同比增長８﹒５％。其中，除汽車以
外的消費品零售額１３５７１９億元，增長９％。
　
＊４月餐飲收入增長４３﹒８％＊
　
　　按經營單位所在地分，４月份，城鎮消費品零售額３０３９８億元，同比增長１８﹒６％；
鄉村消費品零售額４５１３億元，增長１７﹒３％。１－４月份，城鎮消費品零售額
１３００６２億元，同比增長８﹒４％；鄉村消費品零售額１９７７１億元，增長８﹒６％。
　　按消費類型分，４月份，商品零售３１１５９億元，同比增長１５﹒９％；餐飲收入
３７５１億元，增長４３﹒８％。１－４月份，商品零售１３３９４５億元，同比增長７﹒３％
；餐飲收入１５８８８億元，增長１９﹒８％。　
　　按零售業態分，１－４月份，限額以上零售業單位中的超市、便利店、專業店、品牌專賣店
、百貨店零售額同比分別增長０﹒７％、８﹒１％、６﹒５％、２﹒９％、１１﹒１％。　
　　１－４月份，全國網上零售額４４１０８億元，同比增長１２﹒３％。其中，實物商品網上
零售額３７１６４億元，增長１０﹒４％，佔社會消費品零售總額的比重為２４﹒８％；在實物
商品網上零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長９﹒０％、１３﹒５％、９﹒６％。

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