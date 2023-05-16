【聚焦數據】內地４月社會消費品零售總額增１８﹒４％，遜預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局公布，４月社會消費品零售總

額３４９１０億元（人民幣．下同），同比增長１８﹒４％，遜於預期的增２１％，惟增幅創

２０２１年３月以來最高。除汽車以外的消費品零售額３１２９０億元，增長１６﹒５％。

１－４月份，社會消費品零售總額１４９８３３億元，同比增長８﹒５％。其中，除汽車以

外的消費品零售額１３５７１９億元，增長９％。



＊４月餐飲收入增長４３﹒８％＊



按經營單位所在地分，４月份，城鎮消費品零售額３０３９８億元，同比增長１８﹒６％；

鄉村消費品零售額４５１３億元，增長１７﹒３％。１－４月份，城鎮消費品零售額

１３００６２億元，同比增長８﹒４％；鄉村消費品零售額１９７７１億元，增長８﹒６％。

按消費類型分，４月份，商品零售３１１５９億元，同比增長１５﹒９％；餐飲收入

３７５１億元，增長４３﹒８％。１－４月份，商品零售１３３９４５億元，同比增長７﹒３％

；餐飲收入１５８８８億元，增長１９﹒８％。

按零售業態分，１－４月份，限額以上零售業單位中的超市、便利店、專業店、品牌專賣店

、百貨店零售額同比分別增長０﹒７％、８﹒１％、６﹒５％、２﹒９％、１１﹒１％。

１－４月份，全國網上零售額４４１０８億元，同比增長１２﹒３％。其中，實物商品網上

零售額３７１６４億元，增長１０﹒４％，佔社會消費品零售總額的比重為２４﹒８％；在實物

商品網上零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長９﹒０％、１３﹒５％、９﹒６％。

