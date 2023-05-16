【聚焦數據】４月原煤天然氣電力生產加快，原油生產放緩

《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局公布４月能源生產情況。４月規模以上工業主要能

源產品生產均保持同比增長。與３月相比，原煤、天然氣、電力生產加快，原油生產有所放緩。

原煤生產穩步增長，進口持續大幅增加。４月生產原煤３﹒８億噸，同比增長４﹒５％，增

速比３月加快０﹒２個百分點，日均產量１２７２萬噸。進口煤炭４０６８萬噸，同比增長

７２﹒７％，增速比３月回落７８個百分點。前４月，生產原煤１５﹒３億噸，同比增長

４﹒８％。進口煤炭１﹒４億噸，同比增長８８﹒８％。

原油生產有所放緩，進口由增轉降。４月生產原油１７２８萬噸，同比增長１﹒４％，增速

比３月放緩１個百分點，日均產量５７﹒６萬噸。進口原油４２４１萬噸，同比下降１﹒４％，

３月為增長２２﹒５％。前４月，生產原油６９６４萬噸，同比增長１﹒８％。進口原油

１７８７７萬噸，同比增長４﹒６％。

原油加工增速明顯加快。４月加工原油６１１４萬噸，同比增長１８﹒９％，增速比３月加

快１０﹒１個百分點，日均加工原油２０３﹒８萬噸。前４月，加工原油２４０１８萬噸，同比

增長８﹒３％。

天然氣生產增速加快，進口保持較快增長。４月生產天然氣１８９億立方米，同比增長７％

，增速比３月加快３個百分點，日均產量６﹒３億立方米。進口天然氣８９８萬噸，同比增長

１１％，增速比３月放緩０﹒６個百分點。前４月，生產天然氣７８３億立方米，同比增長

４﹒８％。進口天然氣３５６９萬噸，同比下降０﹒３％。



＊水電降幅擴大，太陽能發電由增轉降＊



電力生產增速加快。４月發電６５８４億千瓦時，同比增長６﹒１％，增速比３月加快１個

百分點，日均發電２１９﹒５億千瓦時。前４月，發電２７３０９億千瓦時，同比增長３﹒４％

。

分品種看，４月火電、核電、風電增速加快，水電降幅擴大，太陽能發電由增轉降。其中火

電同比增長１１﹒５％，增速比３月加快２﹒４個百分點；核電增長５﹒７％，增速比３月加快

１﹒１個百分點；風電增長２０﹒９％，增速比３月加快２０﹒７個百分點；水電下降

２５﹒９％，降幅比３月份擴大１０﹒４個百分點；太陽能發電下降３﹒３％，３月份為增長

１３﹒９％。（ｓｌ）

