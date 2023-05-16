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16/05/2023 16:58

【國安立法】港府堅決反對美國全球宗教自由報告抹黑香港國安法

　　《經濟通通訊社１６日專訊》香港政府今日對於美國所謂２０２２年全球宗教自由報告，假
借宗教自由之名，就香港特區落實《香港國安法》等情況作出政治抹黑並混淆視聽，表示強烈不
滿和堅決反對。
　　特區政府發言人稱，特區政府強烈不滿和堅決反對美國故技重施，通過所謂年度報告借題發
揮，企圖以宗教自由之名，掩飾其卑劣的政治意圖，對盡責、忠誠和依法落實《香港國安法》的
香港特區抹黑攻擊。香港特區執法部門一直根據證據、嚴格依照法律，以及就有關的人士或組織
的行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或宗教無關。
　　發言人強調，香港居民享有受到《基本法》、《香港人權法案條例》及其他相關法律保障的
權利和自由，包括宗教自由和言論自由。《香港國安法》亦清楚訂明，香港特區維護國家安全應
當尊重和保障人權，依法保護香港居民根據《基本法》、《公民權利和政治權利國際公約》和《
經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於香港的有關規定享有的權利和自由。
　　美國國務卿布林肯在昨天（１５日）的報告發布會上，公開譴責針對宗教信仰自由的迫害行
為，並批評了中國當局對於維吾爾等穆斯林少數民族的鎮壓。（ｃｌ）（ｚｚ）
　
　
　

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