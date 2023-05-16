《國企紅籌》中國財險（０２３２８）首４個月保費收入增１０％

《經濟通通訊社１６日專訊》中國財險（０２３２８）公布，今年首４個月原保險保費收入
２０４６﹒７１億元（人民幣．下同），同比增長９﹒５％。
該集團指，機動車輛險保費收入８９０億元，升６﹒４％，意外傷害及健康險保費收入
５９９億元，升８﹒３％，農險保費收入２３３億元，升２２﹒１％。（ｗｈ）
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