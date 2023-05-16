郵儲銀行（０１６５８）發二級資本債券，籌２００億人幣

《經濟通通訊社１６日專訊》郵儲銀行（０１６５８）（滬：６０１６５８）公布，發行

２０２３年二級資本債券（第一期），發行規模為２００億元人民幣。

該行指，有關債券為１５年期固定利率債券，在第１０年末附有條件的發行人贖回權，票面

利率為３﹒３９％。該行指，有關債券發行募集資金將用於補充二級資本。（ｗｈ）

