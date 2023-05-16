【北水炒Ｄ乜】淨流入１６﹒５３億元，買騰訊沽建行

《經濟通通訊社１６日專訊》昨日（１５日）恒指低開１０２點，報１９５２５點。最高升
４３６點報２００６３點，最低跌１２９點報１９４９８點。恒指收報１９９７１點，升３４３
點或１﹒７５％。
北水全日淨流入１６﹒５３億元，上日淨流出５﹒８５億元。北水淨買入最多的個股依次是
騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出最多的
依次是建設銀行（００９３９）、理想汽車（０２０１５）、中國移動（００９４１）。
主板成交１０１６﹒２４億元減少１﹒１％。其中港股通成交２９３﹒９億元，佔總成交
２８﹒９％。
騰訊控股升３﹒９％報３４１元，北水淨買入１１﹒９億元；美團升３﹒４１％報
１３６﹒３元，北水淨買入５﹒５億元；中國海洋石油升２﹒０６％報１２﹒８８元，北水淨買
入３﹒５億元。
建設銀行升１﹒５１％報５﹒３９元，北水淨賣出５﹒２億元；理想汽車升０﹒２６％報
１１４﹒４元，北水淨賣出２﹒９億元；中國移動升０﹒２３％報６６﹒１５元，北水淨賣出２
億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） １１﹒９２
美團 （０３６９０） ５﹒５３
中國海洋石油 （００８８３） ３﹒５３
快手 （０１０２４） １﹒９９
中國電信 （００７２８） １﹒５５
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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建設銀行 （００９３９） －５﹒２２
理想汽車 （０２０１５） －２﹒８６
中國移動 （００９４１） －１﹒９７
藥明生物 （０２２６９） －１﹒３１
華潤電力 （００８３６） －０﹒４９
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