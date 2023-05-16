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16/05/2023 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入１６﹒５３億元，買騰訊沽建行

　　《經濟通通訊社１６日專訊》昨日（１５日）恒指低開１０２點，報１９５２５點。最高升
４３６點報２００６３點，最低跌１２９點報１９４９８點。恒指收報１９９７１點，升３４３
點或１﹒７５％。
　　北水全日淨流入１６﹒５３億元，上日淨流出５﹒８５億元。北水淨買入最多的個股依次是
騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出最多的
依次是建設銀行（００９３９）、理想汽車（０２０１５）、中國移動（００９４１）。
　　主板成交１０１６﹒２４億元減少１﹒１％。其中港股通成交２９３﹒９億元，佔總成交
２８﹒９％。
　　騰訊控股升３﹒９％報３４１元，北水淨買入１１﹒９億元；美團升３﹒４１％報
１３６﹒３元，北水淨買入５﹒５億元；中國海洋石油升２﹒０６％報１２﹒８８元，北水淨買
入３﹒５億元。
　　建設銀行升１﹒５１％報５﹒３９元，北水淨賣出５﹒２億元；理想汽車升０﹒２６％報
１１４﹒４元，北水淨賣出２﹒９億元；中國移動升０﹒２３％報６６﹒１５元，北水淨賣出２
億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　１１﹒９２
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　５﹒５３
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　３﹒５３
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　　１﹒９９
　　中國電信　　　（００７２８）　　　　　　１﹒５５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　建設銀行　（００９３９）　　　　　－５﹒２２
　　理想汽車　（０２０１５）　　　　　－２﹒８６
　　中國移動　（００９４１）　　　　　－１﹒９７
　　藥明生物　（０２２６９）　　　　　－１﹒３１
　　華潤電力　（００８３６）　　　　　－０﹒４９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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